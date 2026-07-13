Theater, Musical, Kabarett, Lesungen und mehr

St. Pölten (OTS) -

Am Mittwoch, 15. Juli, spielen die Jumpers [Re]loaded im Rahmen des Cinema-Paradiso-Open-Air-Kinos am Rathausplatz von St. Pölten ihr Impro-Theater; Beginn ist um 20.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 02742/21400 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten.

Im Rahmen von „ARTSchmidatal – Literatur im Brandlhof“ in Radlbrunn lesen Elisabeth Schöffl-Pöll und Rudi Bulant am Donnerstag, 16. Juli, ab 19 Uhr unter dem Titel „Bodenständig und fantastisch" humorvolle, lebendige Mundart und Fantastisches. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen unter 0676/4391652, e-mail [email protected] und www.art-schmidatal.at.

Ebenfalls am Donnerstag, 16. Juli, bietet Walter Kammerhofer auf der Sommerbühne Zwettl „Amoi ois“; der Kabarettabend am Eislaufplatz an der Promenade direkt vor der historischen Stadtmauer beginnt um 19 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 02822/503-129, e-mail [email protected] und www.zwettl.info.

Am Donnerstag, 16. Juli, setzt auch das Festival Retz sein Programm mit der Schriftstellerin Gertraud Klemm fort, die ab 19.30 Uhr mit dem Abend „Literatur & Engagement“ im Schüttkasten Retz zu Gast ist. Am Freitag, 17. Juli, folgt hier ab 18 Uhr bei freiem Eintritt der Vortrag „Glaube, Hoffnung und Widerstand“, in dem sich Stadtpfarrer Clemens Beirer mit der Gestalt der Judith aus „Judith & Holofernes“ auseinandersetzt. Nähere Informationen bzw. Karten unter 02942/2223-52, e-mail [email protected] und www.festivalretz.at.

Am Freitag, 17. Juli, lädt der Kultursommer Semmering wieder zur „Literarischen Sommerfrische“: Diesmal widmet sich Tilman Tuppy ab 15 Uhr im Panhans unter dem Motto „The Great Gatsby“ Jay Gatsby, dazu lässt Hemma Tuppy am Klavier Jazz- und Tanzmusik der Roaring Twenties erklingen. Ab 19 Uhr bestellt Gery Seidl an diesem Tag im Kulturpavillon „Eine Runde Seidl“; ab 15 Uhr sind hier am Folgetag, Samstag, 18. Juli, Erwin Steinhauer und Heinz Marecek mit „Was lachen Sie?“ inklusive klassischen Doppelconférencen und Solostücken zu sehen. Nicht zuletzt unternehmen Sandra Cervik und Herbert Föttinger am Sonntag, 19. Juli, ab 11 Uhr im Panhans unter dem Titel „Ehe(r) zum Lachen“ einen heiteren literarischen Streifzug durch das Feld der Beziehung zwischen Mann und Frau. Nähere Informationen und Karten unter 02664/20025, e-mail [email protected] und www.kultursommer-semmering.at.

Im Schloss Kottingbrunn präsentieren knapp 50 Jugendliche am Freitag, 17. Juli, ab 17 Uhr sowie am Samstag, 18. Juli, ab 11 und 17 Uhr das Jugendmusical „Die Zerreißprobe“, das sie in einem zweiwöchigen Workshop erarbeitet haben. Nähere Informationen und Karten unter 02252/74383, e-mail [email protected] und www.kulturszene.at.

Am Samstag, 18. Juli, liest Christian Futscher ab 19.30 Uhr im Schloss Fischau aus „Der Ball zappelt im Netz – Aufzeichnungen eines Fußballnarren“ mit Aphorismen, Analysen etc. über Fußballerinnen und Fußballer, Fans, den Platzwart, den Schiedsrichter und weitere Betroffene. Nähere Informationen und Karten unter 0664/4418770, e-mail [email protected] und www.schloss-fischau.at.

Schließlich kommt es im Rahmen der Reihe „Literatur am Fluss“ am Sonntag, 19. Juli, ab 10.30 Uhr im Strandbad Drosendorf zum literarischen Brunch „Katzenfrau trifft Hundemensch“: Janina Lebiszczak liest dabei aus ihrem neuen Buch „Miezen im Mezzanin – Ein Wiener Stadtporträt in 23 Katzen“. Durch den Vormittag führt Nunu Kaller und erörtert mit der Aurorin zwischen Lesung, Gespräch und spontanen Anekdoten, warum gerade Vierbeiner oft die besten Geschichten liefern. Nähere Informationen und Karten unter 0664/3111484, e-mail [email protected] und www.thaya-strand-bad.at.