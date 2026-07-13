Volkspartei Penzing auf Kurs: Neuaufstellung erfolgreich abgeschlossen

Wien (OTS) -

Die Volkspartei Penzing hat ihre inhaltliche und organisatorische Neuaufstellung erfolgreich abgeschlossen. Sie startet geschlossen und gestärkt in die kommenden Jahre. Seit dem Bezirksparteitag im September 2025 wurde in einem umfassenden Prozess mit zahlreichen Gesprächen und einer intensiven Klausur die Grundlage für eine moderne, lösungsorientierte Parteiarbeit geschaffen.

Bezirksparteiobmann Andreas Eisenbock betont den neuen Kurs: „Unser Ziel war es, die Parteiarbeit im Bezirk neu zu strukturieren und klar auf die Anliegen der Penzingerinnen und Penzinger auszurichten. Das ist uns gelungen. Wir arbeiten heute enger, konstruktiver und mit einem klaren Fokus auf konkrete Ergebnisse, zukunftsorientiert zusammen.“

In enger Abstimmung mit den Bünden im Bezirk sowie mit Unterstützung von Nationalrat Wolfgang Gerstl und Gemeinderat Hannes Taborsky wurde die Zusammenarbeit im Bezirk gestärkt und die inhaltliche Arbeit neu ausgerichtet. Im Mittelpunkt stehen dabei Zusammenarbeit, Vertrauen und ein gemeinsamer politischer Gestaltungsanspruch. Unser Penzinger Nationalrat Gerstl gratuliert: „Andreas Eisenbock hat mit Mut zu personeller Veränderung, viel Fingerspitzengefühl und Führungsstärke ein neues Team aufgebaut und zusammengeschweißt. Ich freue mich auch sein starkes und vielfältiges Team im Parlament vertreten zu dürfen.“

Ein zentraler Schwerpunkt liegt laut Eisenbock auf dem verstärkten Dialog – sowohl innerhalb der Partei als auch mit dem politischen Mitbewerb, aber vor allem mit der Bevölkerung. Bürgergespräche, lokale Initiativen und thematische Schwerpunkte bringen die politische Arbeit näher an den Alltag der Menschen im Bezirk. Der Penzinger Gemeinderat Hannes Taborsky dazu: "Als Opposition müssen wir die Regierung im Rathaus und natürlich auch im Bezirk kontrollieren. Gerade angesichts des Budgetdesasters von SPÖ und Neos in Wien und den damit verbundenen Kürzungen auch im 14.Bezirk, verbessert das neue ÖVP Penzing Team rund um Andreas Eisenbock durch konstruktive Vorschläge die Lebensqualität der Menschen im 14.Bezirk und zeigt wählbare Alternativen auf.“

Inhaltlich setzt die Volkspartei Penzing klare Prioritäten: Verkehr und Begrünungsmaßnahmen mit Hausverstand, die Stärkung von Familien, Kultur, Wirtschaft und Nahversorgung sowie der Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel und verstärkte Bürgerbeteiligungsprozesse stehen im Fokus. Ziel ist es, die Lebensqualität im Bezirk weiter zu verbessern und gleichzeitig wirtschaftliche Vernunft und nachhaltige Entwicklung in Einklang zu bringen. „Unser Zugang ist lösungsorientiert und pragmatisch – mit einem klaren Blick auf das Machbare und den konkreten Nutzen für möglichst alle Menschen im Bezirk, weil 1140 sind wir alle“, so Bezirksparteiobmann Eisenbock.