Österreichische Buddhistische Religionsgesellschaft: Herzlichste Glückwünsche zum besonderen Geburtstag, lieber Bruder David!

Wien (OTS) -

„Am 12.Juli vor 100 Jahren wurde ein Mensch geboren, der durch sein Leben mehr Licht in diese Welt gebracht hat, Bruder David Steindl-Rast. Es gibt sicher viele Menschen, die hier meine Sicht teilen und es ist mir eine besondere Freude und Ehre, ihn auch persönlich getroffen zu haben. Zum Jubiläum der 30jährigen staatlichen Anerkennung des Buddhismus in Österreich war er unser Festredner. Nie vergesse ich die weisen Worte, mit denen er ORF-Reportern gegenüber die Essenz der Buddha-Lehre erklärt hat. Er ist der weiseste Brückenbauer zwischen Christentum und Buddhismus, der mir je begegnet ist. Sein Wirken in diesem Bereich verdient höchste Wertschätzung. Aber wohl nicht nur zwischen diesen beiden Religionen ist Bruder David ein Mittler für Frieden, wechselseitigen Respekt und Verständnis. Die Welt braucht ganz dringend Menschen wie ihn und ich möchte ihm auf diesem Wege meine allerherzlichsten Glückwünsche übermitteln, persönlich aber auch im Namen der Österreichischen Buddhistischen Religionsgesellschaft. Möge er noch lange wohlauf und glücklich unter uns weilen“, sagt Gerhard Weißgrab, der Präsident der Österreichischen Buddhistischen Religionsgesellschaft.