Termine am 14. Juli in der Rathauskorrespondenz

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Wien (OTS) -



10.00 Uhr, Pressegespräch und Lokalaugenschein „Zirkuläres Wien – Kreislaufwirtschaft, die wächst“ mit u.a. Klima-StR Jürgen Czernohorszky und Landwirtschaftskammer-Präsident Norbert Walter (22., Hänischgasse 11, Gemüsebaubetrieb Merschl)

10.30 Uhr, PK Grüne Wien zu „Airbnb & Co. weiter ungebremst – wo bleibt der angekündigte Schutz?“ mit nicht amtsführendem StR Peter Kraus und GR Georg Prack (1., Rathaus, Arkadenhof) (Schluss) red

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