- 13.07.2026, 12:44:32
- /
- OTS0076
Termine am 14. Juli in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
- 10.00 Uhr, Pressegespräch und Lokalaugenschein „Zirkuläres Wien – Kreislaufwirtschaft, die wächst“ mit u.a. Klima-StR Jürgen Czernohorszky und Landwirtschaftskammer-Präsident Norbert Walter (22., Hänischgasse 11, Gemüsebaubetrieb Merschl)
- 10.30 Uhr, PK Grüne Wien zu „Airbnb & Co. weiter ungebremst – wo bleibt der angekündigte Schutz?“ mit nicht amtsführendem StR Peter Kraus und GR Georg Prack (1., Rathaus, Arkadenhof)
(Schluss) red
Rückfragen & Kontakt
Rathauskorrespondenz
Stadt Wien - Kommunikation und Medien, Diensthabende*r Redakteur*in
Service für Journalist*innen, Stadtredaktion
Telefon: 01 4000-81081
E-Mail: [email protected]
Website: https://presse.wien.gv.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK