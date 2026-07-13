SFU-Medizinfakultät: Katarzyna Krzyzanowska-Mittermayer zur neuen Dekanin bestellt

Wien (OTS) -

Seit 27. Mai 2026 verantwortet Univ.-Prof. Katarzyna Krzyzanowska-Mittermayer die Leitung der medizinischen Fakultät der Sigmund Freud Privatuniversität (SFU). Die Fachärztin für Innere Medizin wurde von der Fakultätskonferenz für die Dauer von drei Jahren zur Dekanin gewählt und verantwortet künftig die strategische und wissenschaftliche Weiterentwicklung der Fakultät.

Univ.-Prof. Dr. Katarzyna Krzyzanowska-Mittermayer hat mit 27. Mai 2026 die Leitung des Dekanats der Fakultät für Medizin an der Sigmund Freud Privatuniversität (SFU) übernommen. Die erfahrene Medizinerin ist bereits seit zehn Jahren in verschiedenen Funktionen an der SFU tätig und wurde von der Fakultätskonferenz zur neuen Dekanin bestellt. Sie folgt auf Univ.-Prof. Dr. Manuela Födinger, die das Dekanat in den vergangenen Monaten interimistisch geleitet hat und sich künftig wieder verstärkt ihren Aufgaben im Bereich der Labormedizin widmen wird.

Krzyzanowska-Mittermayer (50) ist Fachärztin für Innere Medizin mit den Additivfächern Endokrinologie und Stoffwechselerkrankungen sowie Nephrologie. Seit 2016 prägt sie die SFU in verschiedenen Rollen: Sie ist Mitglied des Professorinnenkollegiums, wissenschaftliche Leiterin des Prüfungsreferates und seit einem Jahr Studiengangsleiterin des Bachelor-Studiengangs Humanmedizin. Zuvor war sie jahrelang als stationsführende Oberärztin an der 1. Medizinischen Abteilung der Klinik Landstraße tätig und engagierte sich als Fachkoordinatorin für das Klinisch Praktische Jahr (KPJ) in der Ausbildung des medizinischen Nachwuchses. Als Absolventin des MBA-Lehrgangs für Healthcare Management an der Wirtschaftsuniversität Wien befasst sie sich seit vielen Jahren mit der strategischen Entwicklung von Gesundheitseinrichtungen.

Prof. Katarzyna Krzyzanowska-Mittermayer: „ Ich danke der Fakultätskonferenz herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen. Die Fakultät für Medizin verfügt über enormes Potenzial, das wir gemeinsam mit unseren Studierenden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie unseren Partnerinstitutionen weiter entfalten möchten. Es ist mir ein großes Anliegen, die Fakultät mit Herz und Verstand weiterzuentwickeln – wissenschaftlich exzellent, menschlich wertschätzend und offen für neue Ideen. Medizinische Ausbildung bedeutet für mich, Wissen, Verantwortung und Begeisterung für unseren Beruf an die nächste Generation weiterzugeben. “

Univ.-Prof. Dr. Johannes Pollak, Rektor der SFU: „ Frau Prof. Krzyzanowska-Mittermayer übernimmt dieses Amt in einer wichtigen Entwicklungsphase unserer Universität. Ich gratuliere ihr herzlich zur Wahl und freue mich auf die zukünftige Zusammenarbeit. Mit ihrer fachlichen Kompetenz, ihrer hohen Identifikation mit der SFU und ihrem engagierten Zugang zur akademischen Ausbildung wird sie die erfolgreiche Entwicklung unserer medizinischen Fakultät in Forschung, Lehre und Versorgung nachhaltig prägen. Mein besonderer Dank gilt zugleich Frau Prof. Manuela Födinger für ihre umsichtige interimistische Leitung des Dekanats. “

Mit der Bestellung von Prof. Krzyzanowska-Mittermayer setzt die SFU auf eine Persönlichkeit, die medizinische Expertise mit langjähriger Erfahrung in universitärer Lehre, Forschung und akademischer Führung verbindet. Ihr Ziel ist es, die Fakultät für Medizin als modernen, zukunftsorientierten und international sichtbaren Ausbildungs- und Forschungsstandort weiter auszubauen. Dabei stehen die Förderung junger Talente, die Stärkung interdisziplinärer Zusammenarbeit sowie die konsequente Weiterentwicklung einer modernen, international vernetzten medizinischen Ausbildung im Mittelpunkt.

Über die SFU

Die Sigmund Freud PrivatUniversität (SFU) ist die größte Privatuniversität Österreichs und als umfassende Gesundheitsuniversität international an mehreren europäischen Standorten vertreten. Derzeit sind über 6.000 Studierende in den Fakultäten Medizin, Psychologie, Psychotherapiewissenschaft und Rechtswissenschaften eingeschrieben. Unter dem Motto "lehren.forschen.versorgen." steht die SFU für Exzellenz in Lehre und Forschung sowie für gesellschaftliche Verantwortung. Mit eigenen Ambulanzen und klinischen Einrichtungen im Bereich der psychischen Gesundheit und Zahnmedizin nimmt die SFU eine wichtige Position in der Versorgung in Wien ein.