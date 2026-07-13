glo Hilo ist da: BAT Austria feiert den Marktstart der neuesten Generation von Tabakerhitzern in Österreich

Wien (OTS) -

Mit einem zweitägigen Launch-Event in der Orangerie Schönbrunn feierte British American Tobacco (BAT) Austria am 10. und 11. Juli offiziell den Österreich-Start von glo Hilo, der neuesten Generation Tabakerhitzer. Nach der Ankündigung Ende Mai ist das Gerät nun seit Anfang Juli in den heimischen Trafiken erhältlich und erweitert das Portfolio von BAT Austria um eine weitere Kategorie rauchfreier Alternativen für erwachsene Konsumentinnen und Konsumenten.

Österreich gehört zu den ersten Ländern Europas, in denen die neue glo-Generation verfügbar ist. glo Hilo wurde bislang erst in wenigen internationalen Märkten eingeführt und kommt nun als eines der technologisch ausgereiftesten Produkte seiner Kategorie nach Österreich.

„Mit glo Hilo setzen wir einen wichtigen Meilenstein in der Weiterentwicklung unseres Geschäfts in Österreich. Wir bieten erwachsenen Konsumentinnen und Konsumenten nun eine innovative Alternative zur klassischen Zigarette“, freut sich Stephan Heyng, Geschäftsführer von BAT Austria. „Dass Österreich zu den ersten europäischen Märkten gehört, die glo Hilo erhalten, unterstreicht die Bedeutung des Standorts innerhalb der BAT-Gruppe.“

Heiße Willkommens-Party in Orangerie Schönbrunn

In Österreich willkommen geheißen wurde glo Hilo mit einer heißen Launch-Party in der Orangerie Schönbrunn. Durch die beiden Abende führte Stil-Ikone Silvia Schneider, für Sound und Stimmung bei den jeweils rund 400 Gästen sorgten DJ Anna Ulrich, DJ Dominique Jardin und Mel Merio. Zu ihrem Sound feierten Freundinnen und Freunde von BAT, Influencer:innen, Society und andere VIPs am Freitag bis tief in die heiße Juli-Nacht. Der Samstag war dann ganz der heimischen Tabak- und Nikotin-Szene gewidmet – vor allem Trafikantinnen und Trafikanten aus ganz Österreich sind angereist, um den Neuzugang im Regal würdig willkommen zu heißen.

Neue Technologie für eine neue Generation von Tabakerhitzern

glo Hilo basiert auf einem dualen Erhitzungssystem aus Infrarot- und Widerstandstechnologie und bietet eine Aufheizzeit von nur fünf bis zehn Sekunden. Darüber hinaus ermöglicht das Gerät nahezu unbegrenzte Nutzungseinheiten ohne Zugbegrenzung und kommt ohne die bei Tabakerhitzern bisher übliche regelmäßige Reinigung aus.

Zeitgleich mit dem Gerät – verfügbar in vier Farben – bringt BAT auch die dazugehörigen Stick-Formate auf den Markt: Die Tabaksticks virto werden in mehreren Varianten und Stärken angeboten, ergänzt durch rivo, eine tabakfreie Alternative auf Kräuterbasis. Alle Produkte richten sich ausschließlich an Erwachsene über 18 Jahre und sind österreichweit nur über Trafiken erhältlich.

glo Hilo als Teil der Transformation zu einer rauchfreien Zukunft

Mit dem Start von glo Hilo setzt BAT Austria seine internationale Multi-Category-Strategie nun auch am österreichischen Markt vollständig um. Neben den bereits etablierten Marken VELO im Bereich Nikotinbeutel und Vuse bei E-Zigaretten ist BAT nun auch im Segment der Tabakerhitzer vertreten. Damit ist BAT der erst zweite Marktteilnehmer in Österreich, der mit einem Vollsortiment aller neuen rauchfreien Alternativen vertreten ist.

„Die gesamte Branche befindet sich im Wandel. Unser Ziel ist es, erwachsenen Konsumentinnen und Konsumenten, die ansonsten weiter rauchen würden, attraktive Alternativen anzubieten. Innovation und Technologie spielen dabei eine zentrale Rolle“, so Heyng. „Wir setzen weltweit seit vielen Jahren auf die Entwicklung neuer Produktkategorien und sehen Österreich als wichtigen Markt für diese Transformation.“

BAT investiert weltweit jährlich rund 400 Millionen Euro in Forschung und Entwicklung rauchfreier Produktkategorien. Bereits mehr als 34 Millionen erwachsene Konsumentinnen und Konsumenten weltweit nutzen die rauchfreien Marken des Unternehmens. Allerdings rauchen in Österreich immer noch rund 1,6 Millionen Menschen klassische Zigaretten, was einer Raucherquote von etwa 21 % entspricht. Vom EU-Ziel der Rauchfreiheit (Raucherquote von unter 5%) bis 2040 ist man noch weit entfernt. „Nur durch die risikoreduzierten Alternativen ist dieses Ziel schaffbar“, ist Heyng überzeugt.

Über die BAT Gruppe

BAT ist ein weltweit führendes Konsumgüterunternehmen, das sich dafür einsetzt, den Übergang zu einer rauchfreien Welt zu beschleunigen und sein Portfolio im Sinne langfristiger Nachhaltigkeit neu auszurichten. Das Portfolio umfasst Zigaretten sowie ein schnell wachsendes Sortiment an rauchfreien Alternativen, darunter Vapour, erhitzte Produkte und moderne Nikotinbeutel zum Einnehmen.

Das Unternehmen strebt an, bis 2030 50 Millionen erwachsene Konsumenten mit seinen rauchfreien Produkten zu erreichen und bis 2035 50 % des Konzernumsatzes mit diesen Produkten zu erzielen. Zum 31. Dezember 2025 wurden die rauchfreien Marken von BAT – Vuse, glo und Velo – von über 34,1 Millionen erwachsenen Konsumenten weltweit genutzt, von denen viele vollständig von Zigaretten umgestiegen sind oder ihren Zigarettenkonsum reduziert haben. Rauchfreie Produkte machten 18,2 % des Konzernumsatzes aus.