DONAU erwirbt GARANTA Österreich

Wien (OTS) -

Die DONAU Versicherung übernimmt im Zuge der Akquisition der NÜRNBERGER Versicherung durch die Vienna Insurance Group (VIG) die GARANTA Versicherung in Österreich. Damit werden die Kompetenzen beider Unternehmen gezielt gebündelt und die DONAU baut ihre Marktposition im österreichischen Kfz-Versicherungsmarkt aus. Die Unternehmen haben dazu eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet; der Abschluss der Transaktion wird im Laufe des Sommers erwartet.

Die GARANTA Österreich zählt zu den etablierten Spezialversicherern im österreichischen Kfz-Bereich. Das Unternehmen beschäftigt rund 350 Mitarbeiter:innen, erwirtschaftet ein Prämienvolumen von rund 65 Mio. Euro und verfügt über ein österreichweites Vertriebsnetzwerk mit rund 930 Autohaus-Partnern sowie zahlreichen Markenimporteuren.

Innerhalb der VIG-Gruppe in Österreich wird die Marke GARANTA künftig unter dem Dach der DONAU geführt. Die DONAU bringt ihr regionales Netzwerk, ihre breite Marktaufstellung sowie digitale Infrastruktur ein. Die GARANTA Österreich profitiert damit von einer noch stärkeren Verankerung im österreichischen Versicherungsmarkt sowie von zusätzlichen Entwicklungsmöglichkeiten im Vertrieb und von der Weiterentwicklung ihres Geschäftsmodells.

Vorstandsvorsitzender Harald Riener, DONAU Versicherung sagt: „Die GARANTA Österreich ist im Kfz-Bereich hervorragend positioniert und verfügt über gewachsene Beziehungen zu ihren Partnern. Gemeinsam mit der DONAU entstehen daraus zusätzliche Möglichkeiten im österreichischen Markt. Für uns ist das eine klare Stärkung unserer Marktpräsenz und zugleich eine wertvolle Ergänzung unseres Teams in der DONAU durch erfahrene Kolleginnen und Kollegen.“

Hartwig Löger, Aufsichtsratsvorsitzender der DONAU und VIG-CEO kommentiert: „Die Übernahme schafft eine win-win-Situation für alle Seiten: Zum einen ergibt sich für die DONAU durch das dichte, regionale Vertriebsnetz sowie die starke und gut etablierte Marke der GARANTA ein nachhaltiger Wachstumsschub – zum anderen bieten die Innovationskraft und das technologische Know-how der DONAU den Kunden und Vertriebspartnern der GARANTA Österreich wichtige Impulse für Produktneuerungen und Serviceinnovationen. Eine Transaktion, die die Mehrmarkenpolitik der VIG in Österreich weiter stärkt.“

„Mit der DONAU als neuem Eigentümer werden die Möglichkeiten der GARANTA Österreich unter einem Dach deutlich erweitert und die Voraussetzung geschaffen, das bestehende Geschäft gezielt weiterzuentwickeln“, sagt Martina Krupan, Vorstandsmitglied der GARANTA Versicherungs-AG.

Kontinuität für Kund:innen und Partner

Die Marke GARANTA bleibt am österreichischen Markt bestehen und tritt weiterhin als spezialisierter Versicherungspartner des Kfz-Gewerbes auf.

Für Kund:innen sowie Kooperations- und Vertriebspartner der GARANTA Österreich bleibt die Zusammenarbeit unverändert bestehen. Bestehende Versicherungsverträge, Ansprechpartner und Prozesse bleiben aufrecht. Ziel ist es, die bewährte Marktposition der GARANTA Österreich weiter auszubauen und gleichzeitig von der Größe und Stabilität der DONAU und der VIG zu profitieren.

Vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen Behörden.