  • 13.07.2026, 11:13:32
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MORGEN: Pressekonferenz AK Jugendmonitor 2026: Zuversicht ist eine soziale Frage

Wien (OTS) - 

Warum blicken manche junge Menschen optimistisch in ihre Zukunft, während andere kaum noch an ihre Chancen glauben? Welche Rolle spielen Teuerung, finanzielle Sicherheit und soziale Herkunft für Zukunftsvertrauen und gesellschaftliche Teilhabe?

Der 2. AK Jugendmonitor zeigt: Die Folgen der Teuerung haben sich verfestigt und verschärfen soziale Ungleichheit. Zukunftschancen und Teilhabe driften auseinander. Wer sozial und finanziell schlechter abgesichert ist, macht sich Sorgen um die Zukunft. Welche Folgen hat eine ungleiche Verteilung von Zuversicht für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und unsere Demokratie?

Zu diesem Thema informieren Sie:

ILKIM ERDOST - Bereichsleiterin Bildung AK Wien
LAURA ZANDONELLA - Präsidiumsmitglied der Österreichischen Gewerkschaftsjugend
MARTINA ZANDONELLA - Studienautorin FORESIGHT

Sie können die Pressekonferenz auch via Livestream verfolgen:

AK Jugendmonitor 2026 | Arbeiterkammer Wien

Wir freuen uns, eine:n Vertreter:in Ihrer Redaktion bei der Pressekonferenz oder im Livestream begrüßen zu dürfen!

Pressekonferenz AK Jugendmonitor 2026: Zuversicht ist eine soziale Frage

Datum: 14.07.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: AK Medienraum im Bürogebäude
Plößlgasse 2 6. Stock
1040 Wien
Österreich

URL: https://wien.arbeiterkammer.at/jugendmonitor

Rückfragen & Kontakt

Arbeiterkammer Wien - Kommunikation
Christine Newald
Telefon: +43 150165 11142 Mobil +43 664 88957712
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[Dienstag, 14.07.2026, 10:00]

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