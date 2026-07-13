  • 13.07.2026, 10:54:32
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„ORF Steiermark Klangwolke“: Mahlers Zweite von der Styriarte am 17. Juli in ORF III, Radio Steiermark und auf ORF ON

Musikalische Sternstunden unter der Leitung von Mei-Ann Chen – Dacapo am 20. September in 3sat

Wien (OTS) - 

Ein weiteres Highlight des ORF-Kultursommers (Details unter https://presse.ORF.at) steht am Freitag, dem 17. Juli 2026, auf dem Spielplan: Im Rahmen der „ORF Steiermark Klangwolke“ präsentiert ORF III um 21.00 Uhr „Von der Styriarte: Mahlers Zweite“ – zeitgleich auch in Radio Steiermark und auf ORF ON. Gustav Mahlers monumentale Sinfonie Nr. 2 in c-Moll, auch als „Auferstehungssymphonie“ bezeichnet, zählt zu den bedeutendsten Werken der Orchesterliteratur. Unter der Leitung der international renommierten Dirigentin Mei-Ann Chen widmen sich die jungen Musikerinnen und Musiker des Styriarte Youth Orchestra diesem ebenso anspruchsvollen wie mitreißenden Meisterwerk, das in fünf Sätzen vom imposanten Beginn bis zum triumphalen Schluss einen außergewöhnlichen Spannungsbogen entfaltet. Als Solistinnen sind Mezzosopranistin Jolana Slavíková und Sopranistin Miriam Kutrowatz zu erleben, weiters singen der chor pro musica graz und der Chor mondo musicale.

Das ORF-Landesstudio übernimmt die TV- und Radio-Produktion und lässt das Konzert in der Grazer Helmut List Halle via ORF III, Radio Steiermark und ORF ON als Kultur-Open-Air an zahlreichen öffentlichen Plätzen erklingen. Damit verwandelt die „ORF Steiermark Klangwolke“ das ganze Land in einen großen Konzertsaal. 3sat zeigt das Konzert am Sonntag, dem 20. September, um 11.30 Uhr.

Zur Einstimmung auf den musikalischen Abend in ORF III am 17. Juli gewährt „Heimat Österreich“ mit dem „Steirischen Almsommer in der Lipizzanerheimat“ (20.15 Uhr) Einblicke in den Alltag jener Menschen, die mit ihrer Arbeit eine traditionsreiche Kulturlandschaft erhalten.

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter https://tv.ORF.at/orf3 abrufbar.

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