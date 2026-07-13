FSG-younion ad Pflegebonus: Gesetzliche Absicherung heißt Respekt, Fairness & Sicherheit für alle Beschäftigten

Wien (OTS) -

Die Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter:innen in der younion _ Die Daseinsgewerkschaft (FSG-younion) begrüßt die Ankündigung von Sozial- und Gesundheitsministerin Korinna Schumann, den Pflegebonus künftig gesetzlich abzusichern. Dieser Schritt ist ein wichtiges Zeichen der Anerkennung, der Verlässlichkeit und des Respekts gegenüber den rund 180.000 Beschäftigten in Pflege und Betreuung, die tagtäglich einen unverzichtbaren Beitrag für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die öffentliche Daseinsvorsorge leisten.

Die Ereignisse des vergangenen Jahres haben deutlich gezeigt, wie rasch wichtige Verbesserungen für Beschäftigte wieder zur politischen Verhandlungsmasse werden können. Die breite Solidaritätsbewegung rund um den Erhalt des Pflegebonus in Salzburg hat eindrucksvoll bewiesen, dass Beschäftigte, Gewerkschaften und die Bevölkerung gemeinsam erfolgreich für faire Arbeitsbedingungen eintreten.

„Die gesetzliche Verankerung des Pflegebonus ist ein klares Bekenntnis zu jenen Menschen, die täglich für Pflege, Betreuung und Menschlichkeit im Einsatz stehen. Wer Verantwortung für andere übernimmt, muss sich darauf verlassen können, dass auch politische Zusagen verlässlich eingehalten werden“, betont FSG-younion Bundesgeschäftsführer Erich Kniezanrek.

Für uns ist die Absicherung des Pflegebonus mehr als eine finanzielle Maßnahme. Sie ist Ausdruck jener Werte, für die die Gewerkschaftsbewegung seit jeher eintritt: Solidarität, soziale Gerechtigkeit, Wertschätzung guter Arbeit und der Schutz qualitativ hochwertiger öffentlicher Dienstleistungen. Gerade in Zeiten eines zunehmenden Fachkräftemangels braucht es konkrete Maßnahmen, die Gesundheits- und Pflegeberufe attraktiver machen und bestehende Beschäftigte im Beruf halten.

Für uns ist klar, dass eine leistungsfähige Pflege und Gesundheitsversorgung eine zentrale Säule des österreichischen Sozialstaates und der öffentlichen Daseinsvorsorge darstellt. Gute Pflege braucht gut ausgebildete, motivierte und fair bezahlte Beschäftigte. Deshalb ist die gesetzliche Absicherung des Pflegebonus ein Schritt in die richtige Richtung, dem weitere Maßnahmen folgen müssen.

„Pflege ist keine Kostenfrage, sondern eine Frage des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Die Beschäftigten haben sich diese Anerkennung durch ihren unermüdlichen Einsatz verdient. Die gesetzliche Absicherung schafft Sicherheit und stärkt das Vertrauen in politische Entscheidungen“, so Kniezanrek bekräftigend.

Gleichzeitig halten wir fest, dass die Finanzierung des Pflegebonus derzeit im Rahmen des Finanzausgleichs bis Ende 2028 vorgesehen ist. Schon heute müsse darüber nachgedacht werden, wie eine dauerhafte Absicherung darüber hinaus sichergestellt werden kann. Die Beschäftigten brauchen langfristige Perspektiven statt befristeter Lösungen.

Wir fordern daher weiterhin Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen im gesamten Gesundheits- und Pflegebereich. Dazu zählen ausreichende Personalressourcen, gesundheitsfördernde Arbeitszeiten, faire Entlohnung sowie attraktive Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten.

Die angekündigte gesetzliche Verankerung des Pflegebonus ist ein wichtiger Erfolg und ein deutliches Signal, dass die Leistungen der Beschäftigten anerkannt und abgesichert werden müssen – heute, morgen und in Zukunft.