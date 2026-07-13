  • 13.07.2026, 10:49:02
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Internationaler PeaceWalk auf dem Jerusalemweg in Linz und Arbing

Friedensstadt Linz und Gründungsregion Arbing verbinden internationale Begegnung, Musik, Friedenswanderung und EU-LEADER-Projekt

Linz/Arbing (OTS) - 

Im Juli wird der Jerusalemweg in Oberösterreich zu einer sichtbaren Friedenslinie: Nach dem Auftakt über Passau kommt der internationale PeaceWalk nach Linz und weiter in die Gründungsregion nach Arbing. Der Jerusalemweg bildet dabei die verbindende Route – als längster Friedens- und Pilgerweg der Welt.

Am Samstag, 25. Juli 2026, wird der PeaceWalk von 14 bis ca. 15 Uhr beim Neuen Rathaus in Linz empfangen. Geplant sind Ansprachen, Live-Musik und Friedenslieder mit einer Band. Linz ist Friedensstadt und europäischer Knotenpunkt des Jerusalemwegs.

Am Mittwoch, 29. Juli 2026, folgt in Arbing der feierliche Hauptakt in der Gründungsregion: die Eröffnung des EU-LEADER-Projekts „Professionalisierung des Jerusalemwegs in der Gründungsregion“ mit gemeinsamer Friedenswanderung von Arbing über Burg Clam nach Grein. Internationale PeaceWalk-Teilnehmende sind eingebunden; mit dabei sind auch Gemeinden und die Tourismusregion Perg-Strudengau.

„Der Jerusalemweg verbindet Menschen, Religionen und Kulturen über Grenzen hinweg. Dass der PeaceWalk auf diesem Weg in Oberösterreich sichtbar wird, ist ein starkes Zeichen für Frieden, Begegnung und europäische Zusammenarbeit“, sagt Johannes Aschauer, Gründer des Jerusalemwegs.

Interessierte sind eingeladen, in Linz dabei zu sein und insbesondere bei der Friedenswanderung ab Arbing mitzugehen.

Termine:
Sa., 25. Juli 2026, 14 bis ca. 15 Uhr: Neues Rathaus Linz, Empfang des PeaceWalks.
Mi., 29. Juli 2026, 9 bis ca. 16 Uhr: Jerusalemweg-Friedenstaube bei der Pfarrkirche Arbing, Friedenswanderung Arbing – Burg Clam – Grein und LEADER-Eröffnung.

Weitere Informationen und Pressefotos: Link öffnen

Websites: www.jerusalemway.org | www.peacewalk.info

Rückfragen & Kontakt

Johannes Aschauer
JERUSALEM WAY International Peace Team
E-Mail: [email protected]
Tel.: +43 699 1803 1970
www.jerusalemway.org

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