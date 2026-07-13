Wiener Rotes Kreuz zeigt: Cooling Center und Henry-Laden – das geht beides

Wien (OTS) -

Die vergangenen Wochen haben gezeigt, wie belastend langanhaltende Hitze für viele Menschen sein kann. Mit seinen Cooling Centern schafft das Wiener Rote Kreuz kostenlose Rückzugsorte, an denen Besucher*innen während heißer Sommertage zur Ruhe kommen und ihren Kreislauf entlasten können. Nach dem erfolgreichen Start des ersten Cooling Centers eröffnet am 13. Juli nun ein zweiter Standort, diesmal im Shopping Center Nord (SCN).



Besonders ist dabei die Kombination mit einem Henry-Laden. Auf den ersten Blick scheint ein konsumfreier Aufenthaltsort kaum mit einem Second-Hand-Shop zusammenzupassen. Tatsächlich ergänzen sich beide Angebote jedoch sehr gut. Wer eine Pause von der Hitze braucht, ist im Cooling Center jederzeit willkommen, kostenlos und ohne Konsumverpflichtung. Wer möchte, kann anschließend im Henry-Laden stöbern und mit einem Einkauf gleichzeitig die sozialen Projekte des Wiener Roten Kreuzes unterstützen. Es geht also beides.

Zwei Angebote – ein gemeinsames Ziel

Das Cooling Center bietet klimatisierte Aufenthaltsräume, Liegestühle und kostenloses Trinkwasser. Bereits zwei bis drei Stunden in einer kühlen Umgebung können helfen, den Körper bei sommerlicher Hitze zu entlasten. Besucher*innen können lesen, sich ausruhen oder einfach durchatmen.



Direkt daneben befindet sich der Henry-Laden des Wiener Roten Kreuzes. Dort finden Kund*innen gut erhaltene Kleidung zu günstigen Preisen. Die Erlöse kommen sozialen Projekten zugute, gleichzeitig erhalten Kleidungsstücke die Chance, mehrfach genutzt zu werden.



Georg Geczek, MBA, Landesrettungskommandant des Wiener Roten Kreuzes:

„Die anhaltende Hitze zeigt, wie wichtig leicht erreichbare Rückzugsorte geworden sind. Nicht jede Wohnung bleibt an heißen Sommertagen kühl. Deshalb schaffen wir mit unseren Cooling Centern Orte, an denen sich Menschen kostenlos erholen und ihren Kreislauf entlasten können. Dass wir dieses Angebot im Shopping Center Nord mit einem Henry-Laden verbinden können, freut uns besonders: Wer möchte, kann sich nicht nur im Cooling Center abkühlen, sondern mit einem Einkauf im Henry-Laden gleichzeitig unsere sozialen Projekte unterstützen.“



Tijana Simic, SCN-Marketingleitung:

„Unser Ziel ist es, das Shopping Center Nord nicht nur als Einkaufsstandort, sondern als Ort mit echtem Mehrwert für die Menschen der Region zu etablieren. Mit dem Cooling Center schaffen wir einen kostenfreien Aufenthaltsort für heiße Sommertage. Der Henry Laden ergänzt dieses Konzept ideal, indem er Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung und leistbares Einkaufen miteinander verbindet und gleichzeitig die Arbeit des Wiener Roten Kreuzes unterstützt.“



Mit dem zweiten Cooling Center baut das Wiener Rote Kreuz sein Angebot zum Hitzeschutz in Wien weiter aus. Gemeinsam mit seinen Partnern schafft es niederschwellige Rückzugsorte, die allen Menschen offenstehen – unabhängig davon, ob sie einfach nur eine Abkühlung suchen oder darüber hinaus mit einem Einkauf im Henry-Laden soziale Projekte unterstützen möchten.

Pressefotos

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(Fotos: Wiener Rotes Kreuz / Natascha Artinger)



Über das Wiener Rote Kreuz

Das Wiener Rote Kreuz ist Teil des Österreichischen Roten Kreuzes und engagiert sich täglich für Menschen in Wien. Zu seinen Aufgaben zählen unter anderem Rettungs- und Krankentransporte, Katastrophenhilfe, Gesundheits- und Sozialdienste, Erste-Hilfe-Ausbildung sowie Angebote für besonders vulnerable Menschen. Rund um die Uhr stehen hauptberufliche und ehrenamtliche Mitarbeiter*innen dafür im Einsatz. Wir sind da. Aus Liebe zum Menschen.

