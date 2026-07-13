20 Jahre Junge Uni des IMC Krems: Forschen, Staunen, Lernen

Krems (OTS) -

260 Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 13 Jahren erleben am IMC Krems eine Woche voller Wissenschaft, Forschung und Kreativität. Von 13. bis 17. Juli 2026 verwandelt sich der IMC Campus Krems in einen Ort, an dem junge Talente Hochschulluft schnuppern und sich spielerisch mit spannenden Zukunftsthemen auseinandersetzen. Heuer feiert die Junge Uni ein besonderes Jubiläum: Seit 20 Jahren begeistert sie junge Menschen für Forschung und Innovation.

Wissenschaft zum Anfassen

In insgesamt 28 Vorlesungen und 57 Workshops beschäftigen sich die Jungstudierenden mit Themen wie Astronomie, 3D-Druck, Gesundheit, Chemie-Experimenten oder Klimaschutz. Dabei lernen sie von echten Professorinnen und Professoren, forschen selbst und entdecken ihre eigenen Stärken.

Das Motto „It’s all in me“ rückt die Potenziale der Kinder in den Mittelpunkt. „Wir möchten zeigen, wie viel Neugierde, Kreativität und Forschungsgeist in jedem einzelnen Kind steckt“ , betont Projektleiterin Bianca Taller.

20 Jahre Bestehen

Was 2006 als Pilotprojekt begann, hat sich in den letzten 20 Jahren zum Erfolgsprojekt entwickelt. „Wir sind stolz, bereits seit so vielen Jahren Kinder und Jugendliche durch die Junge Uni früh mit der Institution Hochschule sowie mit Wissenschaft und Forschung in Berührung zu bringen“ , so Udo Brändle, Geschäftsführer des IMC Krems.

Ein würdiger Abschluss

Aufgrund des Jubiläums gibt es bei der Sponsion am 17. Juli besonders Grund zur Freude: bereits zum 20. Mal dürfen Kinder ihren erfolgreichen Abschluss der Jungen Uni feiern. Gemeinsam mit Familien, Lehrenden sowie Gästen aus Wissenschaft, Politik und Wirtschaft wird auf die letzten 20 Jahre zurückgeblickt.

Kleiner Beitrag, große Wirkung

Dank der Unterstützung zahlreicher Förderer und Partner kostet die Teilnahme für Eltern nur zehn Euro pro Kind – und bietet ein hochwertiges, abwechslungsreiches Programm mit nachhaltigem Lerneffekt.