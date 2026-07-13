Die nächsten Premieren beim Theaterfest Niederösterreich

St. Pölten (OTS) -

„Relight My Fire“ heißt es ab Mittwoch, 15. Juli, beim AVB Musical Sommer Amstetten, wo ab 19.30 Uhr in der Pölz-Halle in Amstetten „The Band“ nach einem Buch von Tim Firth und mit der Musik von Take That Premiere feiert. Inszeniert von Intendant Alex Balga, erzählt das Musical mit allen Hits wie „Back for Good“, „Never Forget“ und „Rule the World“ die Geschichte von fünf Freundinnen, die ihre gemeinsame Leidenschaft für die legendäre Popband ein Vierteljahrhundert später neu entdecken. Carin Filipčić, Alexandra Frankl, Wietske Van Tongeren, Elies De Vries, Aeneas Hollweg u. a. spielen und singen in Folge vom 16. bis 18., 23. bis 26. und am 31. Juli bzw. 1., 7., 8., 15. und 16. August jeweils ab 19.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 050/8878-300 und www.avb.am.

„Gerüchte ... Gerüchte“ stehen ab Donnerstag, 16. Juli, bei den Festspielen Berndorf auf dem Programm, wo Neil Simons Erfolgskomödie ab 19.30 Uhr im Stadttheater Berndorf Premiere feiert. Auf die Bühne gebracht wird das Verwechslungsspiel rund um eine völlig außer Kontrolle geratene Geburtstagsfeier, bei der die Gastgeber verschwunden sind und sich die Gäste in einem Netz aus Lügen, Missverständnissen und absurden Ausreden verstricken, von Martin Bermoser, Julia Cencig, Kajetan Dick, Ida Golda, Robert Kolar, Sebastian Pass, Intendantin Kristina Sprenger u. a. (Regie: Alexander Jagsch). Gespielt wird bis 16. August, jeweils Donnerstag bis Sonntag (außer am 26. Juli); Beginn ist um 19.30 Uhr bzw. am Sonntag um 18.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 02672/82253-43, e-mail [email protected] und www.buehnen-berndorf.at.

Tags darauf, am Freitag, 17. Juli, feiert ab 19.30 Uhr bei den Raimundspielen Gutenstein im Theaterzelt im Bleichgarten in Gutenstein Ferdinand Raimunds „Der Alpenkönig und der Menschenfeind“ Premiere. Regisseurin Lea Dalfen rückt bei dem romantisch-komischen Zauberspiel Einsamkeit, Selbstentfremdung sowie den Weg zur Versöhnung und damit Themen in den Mittelpunkt, die bis heute nichts an Aktualität eingebüßt haben. Ein besonderes Highlight ist die eigens komponierte Live-Musik, mit der die Figuren auf ihrer Entwicklungsreise begleitet werden (musikalische Leitung: Tobias Grabher). Zu sehen sind Elisa Seydel, Andreas Patton, Rudi Roubinek, Sophie Aujesky u. a. bis 9. August, jeweils Freitag und Samstag ab 19.30 Uhr sowie Donnerstag und Sonntag ab 17.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 0676/840023200, e-mail [email protected] und www.raimundspiele.at.

Am Samstag, 18. Juli, bringt teatro Mödling im Rahmen des Theaterfest für Kids ab 19.30 Uhr im Stadttheater Mödling erstmals „Renzo & Lucia – Die verbotene Liebe auf die Bühne“. Die musikalische Uraufführung nach Alessandro Manzonis während des Dreißigjährigen Krieges im Herzogtum Mailand spielenden Romans „I Promessi Sposi“ ist für ein Publikum ab zwölf Jahren konzipiert (Regie: Alexander Hoffelner; Musik und Intendanz: Norberto Bertassi). Folgetermine bis 2. August, jeweils Samstag ab 19.30 Uhr und Sonntag ab 18.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 0660/8234010, e-mail [email protected] und www.teatro.at.

Ebenfalls im Rahmen des Theaterfest für Kids lädt operklosterneuburg am Sonntag, 19. Juli, ab 18 Uhr zu einer Familienfassung von Camille Saint-Saëns' Oper „Samson und Dalila“ in den Kaiserhof von Stift Klosterneuburg: „Samson und Dalila für Kids“ erzählt die berühmte Geschichte des superstarken Samson und der klugen Dalila in einer witzigen und kindgerechten Fassung mit allen Solistinnen und Solisten sowie dem Chor und Orchester der operklosterneuburg (Fassung und Moderation: Georg Wacks). Nähere Informationen und Karten unter 02243/444-424, e-mail [email protected] und www.operklosterneuburg.at.

Schließlich feiert am Dienstag, 21. Juli, ab 19.30 Uhr bei den Wachaufestspielen Weißenkirchen als Koproduktion mit der Neuen Bühne Wien Ken Ludwigs Komödie „Carmen darf nicht platzen“ Premiere. Auf die Bühne des Teisenhoferhofs gebracht wird das Verwechslungsspiel um eine Einspringerin, eine exzentrische Operndiva und weitere Protagonistinnen und Protagonisten amouröser Abenteuer von Anna Sophie Krenn, Leila Strahl, Anita Kolbert, Doris Richter-Bieber u. a. (Regie: Monika Steiner). Folgetermine bis 9. August, Freitag und Samstag ab 19.30 Uhr, Sonntag ab 18 Uhr bzw. 1. und 8. August zusätzlich auch ab 15.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 02715/2268 und www.wachaufestspiele.com.

Nähere Informationen und die kostenlose Programmbroschüre für das gesamte Theaterfest Niederösterreich unter 0664/1888018, e-mail [email protected] und www.theaterfest-noe.at.