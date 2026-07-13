Von der Hitze unbeeindruckt: Trinkwasser in Österreich

Wien (OTS) -

Was uns Österreicher:innen so selbstverständlich scheint, ist für Professionist:innen ein knallharter Job mit größter Verantwortung. Die Rede ist von hygienisch unbedenklichem Trinkwasser in unseren Gebäuden. Punktgenau zu den ersten Hitzerekorden des Jahres erscheint nun die zweite Auflage der „Normensammlung Trinkwasserhygiene in Hausinstallationen“ bei Austrian Standards.

Angesichts aktueller Temperaturspitzen nehmen Anfragen zu Trinkwasserhygiene bei Austrian Standards deutlich zu. Das Thema bewegt die Nation; eine Nation, die traditionell stolz auf ihre hohe Wasserqualität ist. Spürbar wird das in der Regel immer zur Ferienzeit, wenn man an Orte reist, an denen vor dem Verzehr von Leitungswasser gewarnt wird.

Normensammlung gegen (meist unsichtbare) Gefahren

Hinter der Tatsache, dass sich ganz Österreich wortwörtlich blind auf sein berühmtes „Leitungswasser“ als vielleicht wichtigstes Lebensmittel verlässt, steckt die konsequente Arbeit von Professionist:innen und ganz viel Expert:innen-Wissen in Form von ÖNORMEN. Im Paarlauf kümmern sie sich darum, dass die zumeist unsichtbaren Risiken wie beispielsweise Legionellen gar nicht erst entstehen. Sie sorgen dafür, dass Wasser schon in der Gebäudeplanung die notwendige Aufmerksamkeit erhält und im laufenden Gebäudebetrieb den Weg sicher bis zu den Konsument:innen „an der Leitung“ schafft.

Pünktlich zu Beginn der Hauptreisezeit und den neuen Rekordtemperaturen erscheint nun die zweite aktualisierte Auflage der Normensammlung Normensammlung „Trinkwasserhygiene in Hausinstallationen“. Sie vereint die sechs wichtigsten Standards in topaktueller Ausgabe, die für sichere Planung, Montage und Betrieb von Wasserinstallationen in Gebäuden notwendig sind. Die Sammlung bietet einen kompakten Überblick über technische und hygienische Rahmenbedingungen und bewährte Praxislösungen.

Sie beinhaltet darüber hinaus den Technischen Report CEN/TR 17801:2022-02-16, einen Leitfaden für die Umsetzung eines von der WHO empfohlenen Water Safety Plan-Konzepts für Gebäude. Letzterer hat zum Ziel, konkret Trinkwasser ganzheitlich in einem Gebäude zu erfassen, um dadurch mögliche Risiken – wie Temperaturschwankungen im System oder Stagnationswasser und Co. im laufenden Betrieb – noch früher zu erkennen und dadurch das Entstehen von zumeist unsichtbaren Gefahren in unserem Trinkwasser zu vermeiden.

Wenn aus Risiko Krankheit wird: Beispiel Legionellen

Legionellen zählen zu den gefährlichsten Krankheitserregern im Trinkwasser. Sie werden über feinste Wassertröpfchen, etwa beim Duschen, übertragen und können schwere Lungenentzündungen verursachen. Bei der AGES (Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH) wurden 2025 419 Fälle gemeldet. Die Sterblichkeit liegt laut Expert:innen bei 10-15 %; trotz hervorragender Standards ein Wert, der Ansporn für weiterhin kontinuierliche Verbesserung des Systems „Trinkwasser“ ist. Denn die Herausforderungen der Zukunft werden durch die Auswirkungen des Klimawandels für die gesamte Branche eher noch wachsen. Gerade selten genutzte Entnahmestellen (Ferienwohnungen, etc.), längere Leerstände durch Homeoffice in der New-Work-Ära oder unerwünschte Erwärmung von Wasserleitungen bringen zusätzliche Anforderungen an die Trinkwasserhygiene.

Die Normensammlung: unverzichtbares Nachschlagewerk für alle Praktiker:innen

Die jetzt erschienene zweite Ausgabe der Normensammlung „Trinkwasserhygiene in Hausinstallationen“ umfasst im Volltext alle ÖNORMEN, die Anforderungen an Trinkwasserinstallationen, mikrobiologische Anforderungen an die Wasserbeschaffenheit, Anforderungen an Heizungs- und Warmwassersysteme, Objektsicherheitsprüfungen sowie moderne und machbare Methoden des Risikomanagements abdecken. Passend zum ganzheitlichen Ansatz dieser Normensammlung richtet sie sich an alle Gebäude-Stakeholder; an Planer:innen, Installateur:innen, Haustechniker:innen, Facility Manager, Verwalter:innen, Eigentümer:innen, Architekt:innen, Hygienefachkräfte, Prüfstellen, Sachverständige und alle weiteren Personen, die Verantwortung für den sicheren Betrieb von Trinkwasserinstallationen tragen.

Die Normen der Sammlung auf einen Blick

ÖNORM B 2531:2025-04-15

ÖNORM B 1921:2023-07-01

ÖNORM H 12828:2023-01-01

ÖNORM H 5155:2025-12-01

ÖNORM B 1300:2018-02-01

ÖNORM B 1301:2025-11-01

sowie der Technische Report CEN/TR 17801:2022-02-16

Bibliografie

Normensammlung Trinkwasserhygiene in Hausinstallationen

Die 6 wichtigsten Normen und ein Technischer Report auf einen Blick

2. aktualisierte Auflage 2026

Verlag: Austrian Standards International (Hrsg.)

Format: Buch (Hardcopy), 288 Seiten

Sprache: Deutsch

Preis: EUR 179,00 (exkl. USt.) (EUR 196,90 inkl 10% USt.)

ISBN: 978-3-85402-469-9

Erhältlich ist das Buch ab sofort im Webshop von Austrian Standards.

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