Festival Retz startet mit über 1.200 Besucherinnen und Besuchern – Barocker Psychothriller begeistert Publikum und Kritik

Retz (OTS) -

Mit einer umjubelten Premiere von Alessandro Scarlattis Judith & Holofernes und mehr als 1.200 Besucherinnen und Besuchern am ersten Festivalwochenende ist das Festival Retz eindrucksvoll in seine 21. Saison gestartet. Das Eröffnungsprogramm zeigte eindrucksvoll, wofür das Festival Retz seit mehr als zwei Jahrzehnten steht: internationale Spitzenkunst, regionale Verwurzelung und gelebte europäische Nachbarschaft.

Den künstlerischen Höhepunkt bildete die Premiere der rekonstruierten Originalfassung von Judith & Holofernes (1697) in der Retzer Stadtpfarrkirche St. Stephan. Unter der musikalischen Leitung des Barockspezialisten Luca De Marchi entstand gemeinsam mit dem Ensemble Continuum Wien, Regisseur und Bühnenbildner Hartmut Schörghofer, Kostümbildnerin Corinna Crome sowie dem internationalen Solistenensemble mit der italienischen Sopranistin Carolina Lippo (Judith), der italienischen Altistin Chiara Brunello (Amme) und Tenor Luigi Morassi (Holofernes) eine eindrucksvolle Neuinterpretation des barocken Meisterwerks.

Die nationale wie internationale Fachpresse sieht in der Retzer Produktion eine ebenso eindringliche wie zeitgemäße Interpretation von Scarlattis Judith & Holofernes. Im Mittelpunkt der Besprechungen stehen Hartmut Schörghofers psychologisch dichte Regie, die musikalische Leitung von Luca De Marchi und die klangliche Qualität des Ensemble Continuum Wien. Carolina Lippo gestaltet die Titelrolle mit großer stimmlicher Beweglichkeit und intensiver Ausdruckskraft, Chiara Brunello verleiht der Amme mit ihrer warmen Alt eindrucksvolle Kontur, Luigi Morassi überzeugt als Holofernes mit kraftvollem Tenor, charismatischer Bühnenpräsenz und einer vielschichtigen Darstellung. Einhellig hervorgehoben wird zudem das Zusammenspiel von barocker Originalmusik, historischer Kirchenarchitektur und multimedialer Bildsprache, das die Aktualität des über 300 Jahre alten Werkes eindrucksvoll unterstreicht.

Die Vielfalt des Festivalprogramms zeigte sich auch abseits der Kirchenoper. Das Sinfonische Blasorchester Retz eröffnete das Festival mit einem Konzert, das junge Musikerinnen und Musiker gemeinsam mit erfahrenen Künstlern auf die Bühne brachte. Als Solist begeisterte Thomas Winalek, Mitglied des bekannten österreichischen Bläserensembles Federspiel. Mit „Haute Cuisine & Kalte Küche“ entführten Benedikt Fehringer und sein Ensemble das Publikum auf eine musikalische Reise zwischen Wienerlied, Chanson, Jazz, Klezmer und Pop. Die Matinee „Offene Grenzen“ mit Fräulein Blauboad verwandelte die historische Thayabrücke zwischen Österreich und Tschechien in einen Ort der Begegnung und des kulturellen Austauschs, bevor die zweite Aufführung von Judith & Holofernes das erfolgreiche Eröffnungswochenende abrundete.

Mit mehr als 1.200 Besucherinnen und Besuchern am ersten Wochenende unterstreicht das Festival Retz einmal mehr seine Rolle als internationales Kulturfestival und kultureller Impulsgeber einer europäischen Grenzregion.

„Die großartige Premiere unserer Kirchenoper ist der unüberseh- und unüberhörbare Beginn des Festival Retz 2026, mit dem das Retzer Land einmal mehr sein Selbstverständnis unter Beweis stellt: eine Kreativregion am Herzschlag der Zeit. Und in Augenhöhe mit der internationalen Kunstszene. Ich danke allen, die auf, vor und hinter der Bühne das Festival Retz zu einem nachhaltigen Erlebnis machen“, sagt Intendant Christian Baier.

Bereits am kommenden Wochenende setzt das Festival Retz seine künstlerische Reise fort. Am Donnerstag, 16. Juli, um 19:30 Uhr, ist die vielfach ausgezeichnete Autorin Gertraud Klemm mit „Literatur & Engagement“ im Schüttkasten Retz zu Gast.

Am Freitag, 17. Juli, um 18:00 Uhr, widmet sich die bei freiem Eintritt zugängliche Gesprächsveranstaltung „Glaube, Hoffnung und Widerstand“ der historischen und gesellschaftlichen Dimension der Judith-Erzählung. Im Anschluss steht um 19:30 Uhr die nächste Aufführung von „Judith & Holofernes“ auf dem Programm.

Der Samstag, 18. Juli, beginnt um 11:00 Uhr mit der traditionellen Wanderung zum Heiligen Stein (freier Eintritt). Am Abend eröffnet Karl Ritter mit „RETZitativ – Sound Ritual“ um 19:30 Uhr in der Kirche St. Jakob in Unterretzbach außergewöhnliche Klangräume zwischen Improvisation, Ritual und zeitgenössischer Musik.

Am Sonntag, 19. Juli, um 11:00 Uhr, lädt „Human Faces – Sinfonia de Carnaval“ zu einem Open-Air-Konzert in die Kellergasse Nusswald (freier Eintritt). Den Abschluss des zweiten Festivalwochenendes bildet um 19:30 Uhr eine weitere Aufführung von „Judith & Holofernes“.

Weitere Aufführungen von Judith & Holofernes sind am 17., 19., 24. und 26. Juli 2026 jeweils um 19:30 Uhr in der Stadtpfarrkirche Retz zu erleben. Die kostenlose Werkeinführung beginnt jeweils um 18:45 Uhr im Schüttkasten Retz.

Programm, Informationen und Tickets: www.festivalretz.at

Barockthriller "Judith und Holofernes"

gefeierter Opernthriller in internationaler Spitzenbesetung

Datum: 17.07.2026, 19:30 Uhr - 26.07.2026, 19:30 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Stadtpfarrkirche St. Stephan



2070 Retz

URL: https://festivalretz.at/programm/judith-holofernes-12-7-2026/