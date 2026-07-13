Totschnig: Ausbau öffentlicher Erholungsflächen, neue Seezugänge und Investitionen in bestehende Badeplätze

Wien (OTS) -

Bundesminister Norbert Totschnig treibt gemeinsam mit den Österreichischen Bundesforsten den Ausbau frei zugänglicher Seeufer sowie den Schutz wertvoller Naturufer konsequent voran. So wurde 2025 am Attersee eine Fläche mit rund 8.000 Quadratmetern angekauft und weitere rund 5.000 m² angemietet.



Mit der Neueröffnung des beliebten Strandbuffets am Erlaufsee in der Gemeinde Mariazell sowie der Aufwertung eines Seezugangs am Hubertussee in der Steiermark und ersten Attraktivierungen auf der Erholungsfläche in Kammer Schörfling, setzen die Bundesforste diesen Weg weiterhin konsequent fort.



Bundesminister Norbert Totschnig: „Österreichs Seen sind ein einzigartiger Erholungsraum und besonders an heißen Sommertagen ein beliebter Ort für Abkühlung, Bewegung und gemeinsame Zeit mit der Familie. Deshalb ist es wichtig, dass die Österreicherinnen und Österreicher freien Zugang zu unseren Seen und attraktiven Badeplätzen haben. Das ist auch im Regierungsprogramm festgehalten. Die Österreichischen Bundesforste leisten dazu einen wichtigen Beitrag. Sie betreuen unsere Seen mit großer Sorgfalt und schaffen nach Möglichkeit neue Seezugänge und Badeplätze, damit noch mehr Menschen die Natur am Wasser genießen können.“



ÖBf-Vorstandssprecher Georg Schöppl:„Unsere Aufgabe ist es, Österreichs Seen nachhaltig zu bewirtschaften und ihre ökologischen Funktionen zu sichern. Gleichzeitig ist es uns ein großes Anliegen, den öffentlichen Seezugang, wo immer möglich, weiter auszubauen. Deshalb erwerben wir Seeufergrundstücke, wenn dies sinnvoll und wirtschaftlich vertretbar ist – um öffentliche Seezugänge zu schaffen oder wertvolle Naturufer dauerhaft zu schützen.“



Rekordniveau bei öffentlichen Seezugängen - Österreichische Bundesforste treiben Entwicklung maßgeblich mit voran

Die Österreichischen Bundesforste betreuen insgesamt 74 Seen mit mehr als einem Hektar Wasserfläche sowie zahlreiche Kleinseen im Eigentum der Republik Österreich. Neben bekannten Badeseen wie Wörthersee, Attersee, Traunsee, Millstätter See, Weißensee, Grundlsee oder Altausseer See gehören auch zahlreiche Naturjuwele wie der Ödensee oder die Langbathseen dazu. Die Seen sind wertvolle Lebensräume für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten, zugleich wichtige Tourismusmagnete und zentrale Erholungsräume für die Bevölkerung – insbesondere angesichts zunehmender Hitzeperioden infolge des Klimawandels. Aktuell stellen die Bundesforste an ihren Gewässern rund 350.000 Quadratmeter Seeuferflächen – so viel wie noch nie zuvor – für die Allgemeinheit zur Verfügung, darunter rund 70 frei zugängliche Naturbadeplätze sowie weitere Flächen für Promenaden, Parks und Strandbäder und zahlreiche kleinere Seezugänge, die von den Gemeinden betreut werden.



Die Österreichischen Bundesforste bauen das Angebot an öffentlichen Seezugängen kontinuierlich aus. So wurde am Wörthersee nach dem Ankauf eines rund 500 Quadratmeter großen Ufergrundstücks in der Gemeinde Techelsberg im Jahr 2024 bereits 2025 ein neuer öffentlicher Seezugang eröffnet. Im April 2025 wurde von den ÖBB ein mehr als 8.000 Quadratmeter großes Seegrundstück übernommen und durch zusätzlich angemietete Flächen ergänzt. Dort soll nun die attraktive öffentliche Erholungsfläche am ehemaligen Bahnhof „Kammer-Schörfling“ mit Seezugang für die Allgemeinheit entstehen. Wo immer es sinnvoll und möglich ist, machen die Bundesforste darüber hinaus bereits in ihrem Eigentum stehende Uferflächen für die Bevölkerung zugänglich. So wurde vergangenes Jahr auch am Hubertussee in der Steiermark ein öffentlicher Seezugang aufgewertet . Mit der Eröffnung des neuen Strandbuffets im Strandbad Erlaufsee in der Gemeinde Mariazell im Jahr 2026 investieren die Bundesforste zudem weiter in die Attraktivität bestehender öffentlicher Badeplätze.



Weiterer Ausbau der Seezugänge geplant

Die frei zugängliche Fläche zu Seen, die die Bundesforste zur Verfügung stellen, befindet sich auf Rekordniveau. Gleichzeitig sind die Bundesforste im Einklang mit dem Regierungsprogramm weiterhin aktiv auf der Suche nach Zukaufmöglichkeiten. Darüber hinaus investieren die Bundesforste laufend in die Qualität der bestehenden Flächen, von der Pflege der Wiesen, dem Schutz von Schilfgürteln und Naturufern bis zur Aufwertung bestehender Badeplätze mit moderner Infrastruktur für die Besucherinnen und Besucher.



Norbert Totschnig: „Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass wir den Ausbau öffentlicher Seezugänge Schritt für Schritt erfolgreich voranbringen. Gemeinsam mit den Österreichischen Bundesforsten werden wir auch künftig jede geeignete Möglichkeit nutzen, um Erholungsräume am Wasser für die Bevölkerung zu erweitern und die Qualität unserer Seeufer nachhaltig zu sichern.“