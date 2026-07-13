  • 13.07.2026, 09:54:33
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Sicher unterwegs am Berg: Österreichs Wanderdörfer stärken das Bewusstsein für alpine Sicherheit

Immer mehr Menschen entdecken das Wandern für sich. Österreichs Wanderdörfer setzen daher verstärkt auf Aufklärung und vermitteln kompaktes Wissen für mehr Sicherheit am Berg.

Zwei Personen sind auf der Sternwanderung "Kaiserblüte" am Wilden Kaiser unterwegs, im Hintergrund die Berge sowie Hütte zu sehen.
Villach (OTS) - 

Mit der wachsenden Beliebtheit des Wanderns steigt auch die Zahl jener, die alpine Risiken unterschätzen oder die eigenen Fähigkeiten falsch einschätzen. Österreichs Wanderdörfer reagieren darauf mit gezielter Aufklärungsarbeit: Durch verstärkte Sensibilisierung sollen Wandernde besser vorbereitet unterwegs sein und gleichzeitig Einsatzkräfte wie die Bergrettung entlastet werden.

Als größte touristische Regionalkooperation und führende Instanz im Wandertourismus versteht sich Österreichs Wanderdörfer auch als Kompetenzzentrum rund ums Wandern. Der Verein stellt sowohl seinen Mitgliedsregionen als auch den Wandernden konkrete Informationen und praktische Tipps zur Verfügung – mit dem Ziel, das sichere Unterwegssein am Berg zu unterstützen. Denn Wandern ist zwar leicht zugänglich, erfordert aber trotzdem eine gute Vorbereitung, realistische Selbsteinschätzung und ein Bewusstsein für mögliche Gefahren.

Vier kompakte Informationssheets fassen die wichtigsten Grundlagen für sicheres Verhalten am Berg zusammen:

365 Tage sicher wandern in Österreichs Wanderdörfer

Geprüfte Wege, hochwertige Wanderangebote und kompakte Informationen helfen dabei, Wanderungen sicher zu planen und die Natur verantwortungsvoll zu erleben – das ganze Jahr.

Rückfragen & Kontakt

Österreichs Wanderdörfer e.V.
Iris Zeiler
Telefon: +43 (0) 4242/25 75 30 - 203
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.wanderdoerfer.at

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