Aviso PK Grüne Wien MORGEN, 14. 7.: Airbnb & Co. weiter ungebremst – wo bleibt der angekündigte Schutz?

Wien (OTS) -

Thema: Sie wurden von der SPÖ mehrfach angekündigt: Strengere Regelungen für Kurzzeitvermieter wie AirBnB & Co. Die Grünen Wien machen Druck und fordern ein Ende des Wohnraubs in Wien.



Pressekonferenz mit:



Peter Kraus, Parteivorsitzender der Grünen Wien

Georg Prack, Wohnsprecher und Klubobmann der Grünen Wien



Zeit: Dienstag, 14. Juli 2026, 10:30 Uhr

Ort: Arkadenhof des Wiener Rathauses, 1010 Wien



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