  • 13.07.2026, 09:48:32
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Aviso PK Grüne Wien MORGEN, 14. 7.: Airbnb & Co. weiter ungebremst – wo bleibt der angekündigte Schutz?

Wien (OTS) - 

Thema: Sie wurden von der SPÖ mehrfach angekündigt: Strengere Regelungen für Kurzzeitvermieter wie AirBnB & Co. Die Grünen Wien machen Druck und fordern ein Ende des Wohnraubs in Wien.

Pressekonferenz mit:

Peter Kraus, Parteivorsitzender der Grünen Wien
Georg Prack, Wohnsprecher und Klubobmann der Grünen Wien

Zeit: Dienstag, 14. Juli 2026, 10:30 Uhr
Ort: Arkadenhof des Wiener Rathauses, 1010 Wien

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

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Kommunikation Grüne Wien
Telefon: 01-4000-81814
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.gruene.at

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