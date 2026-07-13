- 13.07.2026, 09:48:32
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Aviso PK Grüne Wien MORGEN, 14. 7.: Airbnb & Co. weiter ungebremst – wo bleibt der angekündigte Schutz?
Thema: Sie wurden von der SPÖ mehrfach angekündigt: Strengere Regelungen für Kurzzeitvermieter wie AirBnB & Co. Die Grünen Wien machen Druck und fordern ein Ende des Wohnraubs in Wien.
Pressekonferenz mit:
Peter Kraus, Parteivorsitzender der Grünen Wien
Georg Prack, Wohnsprecher und Klubobmann der Grünen Wien
Zeit: Dienstag, 14. Juli 2026, 10:30 Uhr
Ort: Arkadenhof des Wiener Rathauses, 1010 Wien
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Rückfragen & Kontakt
Kommunikation Grüne Wien
Telefon: 01-4000-81814
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.gruene.at
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