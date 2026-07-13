Technische Hilfsmittel erleichtern Teilnahme am Unterricht

St. Pölten (OTS) -

Technische Hilfsmittel wie Tafellesesysteme, Augensteuerungssysteme, Vergrößerungssoftware, Screenreader oder Kommunikationsprogramme erleichtern die Teilnahme am Unterricht und am Kindergartenalltag. Das NÖ Medienzentrum stellt daher mit seiner Expertise für Pflichtschulen für Kinder mit Sinnesbeeinträchtigung, kommunikativer und körperlicher Behinderung technische bzw. elektronische Hilfsmittel zur Verfügung. Die Mittel für den Ankauf kommen vom NÖ Schul- und Kindergartenfonds. Im Bedarfsfall werden die speziellen Geräte und Softwaretools an die Gemeinden als Schul- und Kindergartenerhalter verliehen.

„Im ersten Halbjahr 2026 wurden Hilfsmittel im Wert von mehr als 125.000 Euro für Schul- und Kindergartenkinder mit erhöhtem Förderbedarf über den NÖ Schul- und Kindergartenfonds angekauft. Wir konnten beispielsweise für einen Schüler/eine Schülerin in Waidhofen an der Ybbs ein Augensteuerungssystem im Wert von rund 22.000 Euro zur Verfügung stellen, auch Therapiestühle für Kindergartenkinder wurden angeschafft“, erklärt Teschl-Hofmeister.

„Das Land NÖ stattet Bildungs- und Betreuungseinrichtungen im Bedarfsfall gerne technisch so aus, dass Kinder mit speziellem Unterstützungsbedarf bestmöglich an den Bildungsangeboten in Schule und Kindergarten teilnehmen können. Wir fördern damit Selbstständigkeit und soziale Teilhabe“, so die Bildungs-Landesrätin.

Weitere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Pressesprecher Mag. (FH) Dieter Kraus, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail [email protected]