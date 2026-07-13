Obstbaumpflanzaktion der Moststraße startet am 14. Juli

St. Pölten (OTS) -

Ab 14. Juli ist es wieder so weit: Die Obstbaumpflanzaktion der LEADER-Region Tourismusverband Moststraße – gemeinsam mit den LEADER-Regionen Eisenstraße, Elsbeere Wienerwald, Kamptal+, Mostviertel Mitte sowie Südliches Waldviertel – startet in eine neue Bestellsaison. Bis 4. Oktober 2026 können Hochstammobstbäume unter www.obstbaumpflanzaktion.at bestellt werden. LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf: „Jeder gepflanzte Baum trägt zum Erhalt unserer Mostviertler Kulturlandschaft bei, zur Förderung der Artenvielfalt und zum Schutz unseres Klimas.“

Die Streuobstwiesen prägen das Landschaftsbild des Mostviertels seit Jahrhunderten und machen die Region über ihre Grenzen hinaus unverwechselbar. Sie erzählen Geschichte, schenken uns regionale Lebensmittel und zählen zu den artenreichsten Lebensräumen Mitteleuropas. Gleichzeitig speichern die Bäume Wasser, bremsen den Wind, schützen den Boden und tragen zu einem angenehmen Mikroklima bei. „Jeder neu gepflanzte Hochstamm-Obstbaum ist ein Stück Zukunft für unsere Heimat. Er schützt das Klima, erhält die einzigartige Mostviertler Landschaft und schafft Lebensraum für zahlreiche Tiere und Pflanzen. Mit der Obstbaumpflanzaktion kann jede und jeder selbst aktiv beitragen“, betont Pernkopf.

Ein besonderes Anliegen der Obstbaumpflanzaktion ist außerdem der Erhalt der Sortenvielfalt. Viele alte Obstsorten sind über Generationen gewachsen und prägen den Charakter der Region. Mit jeder Pflanzung werden diese wertvollen genetischen Ressourcen bewahrt und gleichzeitig die Grundlage für regionale Produkte wie Most, Säfte oder Edelbrände gesichert. Dass die Obstbaumpflanzaktion seit vielen Jahren erfolgreich umgesetzt werden kann, zeigt der große Zuspruch in der Bevölkerung: Allein im vergangenen Jahr wurden in Niederösterreich rund 2.500 Hochstammobstbäume gepflanzt, in den elf Jahren des Bestehens der Aktion rund 30.000.

Ein Projekt dieser Größenordnung wäre jedoch ohne starke Partner nicht möglich. Seit Jahren unterstützen Austria Juice, die Niederösterreichische Versicherung, Paumann Landtechnik sowie die Raiffeisenbank Region Amstetten die Obstbaumpflanzaktion und leisten damit einen wesentlichen Beitrag zum Erhalt der niederösterreichischen Streuobstwiesen. Mit jedem gepflanzten Hochstammobstbaum wächst nicht nur ein Obstbaum. Es wächst Lebensraum für Tiere, ein Beitrag zum Klimaschutz und ein Stück jener Kulturlandschaft, die das Mostviertel einzigartig macht. Wer selbst Teil dieser gemeinsamen Aufgabe werden möchte, kann seinen Baum ab 14. Juli unter www.obstbaumpflanzaktion.at bestellen.

Jeder bestellte Hochstammobstbaum wird als praktisches Komplettset ausgegeben. Dieses beinhaltet den Baum selbst, ein Wühlmausgitter, einen Verbissschutz aus Holz, einen Lärchenpflock sowie einen Jute-Anbinder. Die geförderten Baumsets können im Herbst an sechs Standorten in Niederösterreich abgeholt werden.

Für weitere Informationen: DI Jürgen Maier, Pressesprecher LH-Stv. Dr. Stephan Pernkopf, T: +43 2742 9005 – 12704, M: +43 676 812 15283, E: [email protected]