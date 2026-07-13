Wenn Kinder entdecken, wie klug Schweine, Hühner & Co. Sind

Wien (OTS) -

Mit dem neuen Leporello „Unsere Tierfreunde vom Bauernhof – Lernen, verstehen, helfen“ informiert die Tierschutzombudsstelle Wien Kinder und Familien über Bedürfnisse und Besonderheiten u.a. von Schweinen, Rindern, Hühnern, Schafen und Ziegen. Die Faltbroschüre vermittelt kindgerecht Wissen über Bauernhoftiere, ihre Fähigkeiten sowie ihre Ansprüche und soll gleichzeitig das Bewusstsein für Tierschutz stärken.

„Immer weniger Kinder kennen Bauernhoftiere aus eigener Erfahrung“, sagt Jürgen Czernohorszky, Wiener Tierschutzstadtrat. „Wenn sie entdecken, wie faszinierend diese Tiere sind, entsteht auch mehr Verständnis für ihre Bedürfnisse.“

Wissen über Tiere – kindgerecht erklärt

In der Faltbroschüre erfahren Kinder etwa, dass Schweine sehr neugierig und klug sind, Hühner auf verschiedene Weise miteinander kommunizieren und Fische Gefühle wie Schmerz und Angst empfinden können.

Gleichzeitig enthält der Leporello einfache Tipps, wie Haushalte durch ihr Einkaufsverhalten zu mehr Tierwohl beitragen können – etwa durch bewusstere Kaufentscheidungen oder das Ausprobieren neuer Kochrezepte.

„Kinder sind oft besonders sensibel für den Umgang mit Tieren. Schon früh interessieren sie sich für Tierschutzthemen. Das wollen wir mit unseren Materialien unterstützen“, betont Eva Persy, Leiterin der Tierschutzombudsstelle Wien.

Die Faltbroschüre richtet sich insbesondere an Kinder im Volksschulalter, aber auch an Eltern und Pädagog*innen, die Tierwissen und Mitgefühl für Tiere früh fördern möchten.

„Unsere Tierfreunde vom Bauernhof – Lernen, verstehen, helfen“ liegt am Erlebnisbauernhof Cobenzl auf, kann kostenlos bei der Tierschutzombudsstelle Wien bestellt werden und steht außerdem auf der Website der Tierschutzombudsstelle Wien zum Download zur Verfügung.

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter https://presse.wien.gv.at/bilder abrufbar. (Schluss)