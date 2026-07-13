Familienland-App: Spielplätze in Niederösterreich auf einen Blick

St. Pölten (OTS) -

Sommerzeit ist Ferienzeit und gerade dann sind Spielplätze und öffentlich zugängliche Schulfreiräume besonders gut besucht. „Um ganz unkompliziert und auch unterwegs den nächstgelegenen Spielplatz ausfindig zu machen, gibt es in der Familienland-App eine übersichtliche Spielplatzlandkarte. Hier finden sich auch alle von der Familienland Niederösterreich GmbH bisher umgesetzten Spielplätze und öffentlich zugänglichen Schulfreiräume in Niederösterreich. Eine detaillierte Beschreibung und Fotos unterstützen Familien bei der optimalen Freizeitplanung. Als besonderes Service werden auch gleich die nahe gelegenen Partnerbetriebe des Familienland*Passes angezeigt“, erläutert Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Um Gemeinden und Schulen bei der Konzeption von Spielplätzen und Schulfreiräumen zu unterstützen, gibt es seitens der Familienland Niederösterreich GmbH das Beratungsprogramm „Schulhöfe und Spielplätze in Bewegung“. Durch die Einbindung aller Interessengruppen entstehen so naturnahe und bedürfnisgerechte Familienland*Spielräume für alle Generationen. Das Team der Familienland*Spielräume konnte in den vergangenen 10 Jahren über 200 Projekte in ganz Niederösterreich begleiten und verwirklichen. „Die Umsetzung eines neuen Spielraumprojekts erfolgt bewusst als partizipativer, demokratischer Prozess, bei dem Kinder und Jugendliche aktiv miteingebunden werden. Im Rahmen von Planungs- und Pflanzwerkstätten erhalten sie die Möglichkeit, ihre Ideen einzubringen, mitzuentscheiden und schließlich bei der konkreten Umsetzung mitzuwirken“, führt Barbara Trettler, Geschäftsführerin der Familienland Niederösterreich GmbH, aus.

Informationen sowie Best-Practice-Beispiele zum Beratungsprogramm „Spielplätze und Schulhöfe in Bewegung“ der Familienland Niederösterreich GmbH gibt es auf www.familienland.at

Rückfragen an: Karin Feldhofer, 02742 9005 13484, [email protected] oder

Sophie Moser, 02742 9005 13474, [email protected]