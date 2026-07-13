Piktogrammmappe in allen PBZs der Thermenregion im Einsatz

St. Pölten (OTS) -

Um die Kommunikation im Pflegealltag weiter zu verbessern, wurde in den Pflege- und Betreuungszentren der Gesundheit Thermenregion eine Piktogrammmappe entwickelt und flächendeckend eingeführt. Sie steht ab sofort in allen Einrichtungen der Region zur Verfügung und unterstützt Bewohnerinnen und Bewohner sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im täglichen Austausch. Die Piktogrammmappe zeigt, wie moderne Pflege funktionieren kann: verständnisvoll, barrierefrei und nah an den Menschen.

„Als Land NÖ unterstützen wir jede Initiative, die Kommunikation im Pflegealltag erleichtert. Dieses Projekt ist ein Beispiel dafür, wie Innovation im Pflegealltag direkt bei den Bewohnerinnen und Bewohnern ankommt. Die Mappe enthält leicht verständliche Symbole zu zentralen Alltagsthemen wie Essen, Trinken, Schmerzen, Bedürfnisse oder Aktivitäten. Besonders hilfreich ist sie für Menschen mit Sprachbarrieren, kognitiven Einschränkungen oder in Situationen, in denen verbale Kommunikation erschwert ist.“, freut sich die zuständige Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister über die neue Piktogrammmappe.

„Kommunikation ist ein wesentlicher Bestandteil guter Pflege. Mit der Piktogrammmappe schaffen wir eine zusätzliche Möglichkeit, Bedürfnisse sichtbar zu machen und Missverständnisse zu vermeiden“, so die Geschäftsführerin der Gesundheit Thermenregion Silvia Bodi.

Die Einführung ist ein weiterer Schritt hin zu einer noch bewohnerinnen- und bewohnerorientierten Betreuung. Gleichzeitig erleichtert sie den Mitarbeitenden die tägliche Arbeit und stärkt die Qualität der Versorgung.

Die Thermenregion umfasst die Pflege- und Betreuungszentren in Baden, Bad Vöslau, Berndorf, Gloggnitz, Gutenstein, Hainburg, Himberg, Mödling, Neunkirchen, Pottendorf, Scheiblingkirchen, Vösendorf und Wiener Neustadt.

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