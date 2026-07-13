- 13.07.2026, 09:00:33
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AVISO Schubert Geburtshaus Neu: Pläne Sanierung und Umbau Konzept Dauerausstellung Neu
Mediengespräch
AVISO
Schubert Geburtshaus Neu
Pläne Sanierung und Umbau
Konzept Dauerausstellung Neu
Mittwoch, 15. Juli 2026
Beginn 10:30 (Achtung: Geänderte Beginnzeit)
Nußdorfer Straße 54, 1090 Wien
Im Jahr 2028 jährt sich der Todestag Franz Schuberts zum 200. Mal. Aus diesem Anlass wird sein zweigeschossiges, unter Denkmalschutz stehendes Geburtshaus umfassend saniert und mit einem Fokus auf Barrierefreiheit sowie Objektschutz und Ausstellungspräsentation behutsam modernisiert. Auf rund 210 Quadratmetern wird eine neue Dauerausstellung entstehen, die Leben und Werk Franz Schuberts und das Wien der Zeit zwischen 1800 und 1830 auf innovative Weise erlebbar macht.
Medienpräsentation mit
Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler
Bezirksvorsteherin-Stellvertreter Christian Sapetschnig
Kaufmännische Direktorin Wien Museum Christina Schwarz
Generalplaner Architekt Neumayr ZT GmbH Bernhard Neumayer
Wien Museum Kuratorin Elke Doppler
Wir bitten Sie um Anmeldung
Rückfragen & Kontakt
Wien Museum
Konstanze Schäfer
Telefon: 0043 664 5457800
E-Mail: [email protected]
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