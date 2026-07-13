  • 13.07.2026, 09:00:33
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  • OTS0015

AVISO Schubert Geburtshaus Neu: Pläne Sanierung und Umbau Konzept Dauerausstellung Neu

Mediengespräch

Wien (OTS) - 

AVISO

Schubert Geburtshaus Neu

Pläne Sanierung und Umbau

Konzept Dauerausstellung Neu

Mittwoch, 15. Juli 2026

Beginn 10:30 (Achtung: Geänderte Beginnzeit)

Nußdorfer Straße 54, 1090 Wien

Im Jahr 2028 jährt sich der Todestag Franz Schuberts zum 200. Mal. Aus diesem Anlass wird sein zweigeschossiges, unter Denkmalschutz stehendes Geburtshaus umfassend saniert und mit einem Fokus auf Barrierefreiheit sowie Objektschutz und Ausstellungspräsentation behutsam modernisiert. Auf rund 210 Quadratmetern wird eine neue Dauerausstellung entstehen, die Leben und Werk Franz Schuberts und das Wien der Zeit zwischen 1800 und 1830 auf innovative Weise erlebbar macht.

Medienpräsentation mit

Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler

Bezirksvorsteherin-Stellvertreter Christian Sapetschnig

Kaufmännische Direktorin Wien Museum Christina Schwarz

Generalplaner Architekt Neumayr ZT GmbH Bernhard Neumayer

Wien Museum Kuratorin Elke Doppler

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Wien Museum
Konstanze Schäfer
Telefon: 0043 664 5457800
E-Mail: [email protected]

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