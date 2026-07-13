Lotto: Siebenfachjackpot – am Mittwoch geht’s um 8,4 Millionen Euro

Wien (OTS) -

Was schon bei den sechs Lotto Ziehungen zuvor nicht gelungen ist, ist auch am vergangenen Sonntag niemanden geglückt, nämlich einen Sechser zu tippen. Damit geht es am Mittwoch bereits zum zweiten Mal heuer und zum neunten Mal insgesamt um einen Siebenfachjackpot. Im Topf für die „sechs Richtigen“ werden dann rund 8,4 Millionen Euro liegen.

Die Österreichischen Lotterien rechnen mit etwa 6 bis 6,2 Millionen Tipps, und erfahrungsgemäß werden damit rund 50 Prozent aller möglichen Tippkombinationen gespielt werden. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit liegt sowohl für einen Sechser als auch für einen Achtfachjackpot bei 50 Prozent.

Fünf Spielteilnehmer:innen tippten am Sonntag einen Fünfer mit Zusatzzahl und gewannen damit jeweils mehr als 29.000 Euro. Drei Gewinne wurden über die Spieleseite win2day ebenso per Normalschein erzielt wie einer in Oberösterreich. Der fünfte Gewinn resultierte aus einem Quicktipp aus der Steiermark.

LottoPlus

Bei LottoPlus gibt es seit der Vorwoche zwei Ziehungen und damit zwei Chancen auf einen Sechser. LottoPlus Ziehung Nummer eins endete am Sonntag mit einem Solo-Sechser, der einer Salzburgerin bzw. einem Salzburger mehr als 169.600 Euro brachte. Bei Ziehung Nummer zwei gab es keinen Sechser, womit die Gewinnsumme auf die 53 Fünfer aufgeteilt wurde, die jeweils rund 4.500 Euro gewannen. Für die beiden LottoPlus Sechser der nächsten Runde werden jeweils rund 200.000 Euro erwartet.

Joker

Das Joker Glück lag am Sonntag in der Steiermark. Ein:e Steirer:in erhält für das angekreuzte „Ja“ in Kombination mit der richtigen Joker Zahl rund 210.800 Euro.



Die Ziehung am Mittwoch moderiert Ralph Huber-Blechinger.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehungen von Sonntag, 12. Juli 2026, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen