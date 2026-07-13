Sechs Verkehrstote in der vergangenen Woche

Wien (OTS) -

In der vergangenen Woche starben zwei Pkw-Lenker, zwei Motorrad-Lenker und zwei Leichtmotorrad-Lenker bei Verkehrsunfällen. Zu einem besonders tragischen Verkehrsunfall kam es am Montag, 6. Juli 2026, im Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich, bei dem ein oben erwähnter Leichtmotorrad-Lenker getötet wurde. Der 17-jährige Leichtmotorrad-Lenker kam am Anfang einer Rechtskurve mit seinem Fahrzeug zu Sturz und schlitterte in der Kurve in den entgegenkommenden Pkw. Die Pkw-Lenkerin sowie ihre Mitfahrer wurden nicht verletzt. Am Wochenende verunglückten zwei der sechs verstorbenen Verkehrsteilnehmer.

Drei Personen kamen in der Vorwoche auf einer Landesstraße B, zwei auf einer Landesstraße L und einer auf einer Schnellstraße ums Leben. Drei Verkehrstote mussten in der Steiermark und je einer in Niederösterreich, Oberösterreich und dem Burgenland beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in drei Fällen Unachtsamkeit/Ablenkung, in zwei Fällen eine nichtangepasste Geschwindigkeit und in einem Fall Überholen. Drei tödliche Unfälle waren Alleinunfälle.

Vom 1. Jänner bis 12. Juli 2026 gab es im österreichischen Straßennetz 174 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2025 waren es 194 und 2024 159.