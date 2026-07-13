  • 13.07.2026, 08:00:04
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KMU-Software mit KI sucht 100 Pionierbetriebe

Mitwachsende KI-Plattform aus Tirol: fertige Module oder selbst erstellt.

xoffi-Gründer Thomas Fleißner bringt mit xoffi eine DSGVO-konforme KI-Business-Plattform für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) auf den Markt. Zum Start werden 100 Pionierbetriebe gesucht. Foto honorarfrei zur redaktionellen Verwendung.
Polling in Tirol (OTS) - 

Das Tiroler Software-Unternehmen FleiTec bringt mit xoffi eine europäische Business-Plattform für kleine und mittlere Unternehmen auf den Markt: Verwaltung, Rechnung, Buchhaltung und Automatisierung in einer DSGVO-konformen Lösung. Anders als starre Software wächst xoffi mit dem Betrieb – es lassen sich fertige Module zuschalten oder man baut sich selbst nützliche Erweiterungen per Zuruf.

Zum Start sucht xoffi 100 Pionierbetriebe: Die ersten Pilotkunden nutzen den vollen Funktionsumfang sechs Monate lang gratis (regulär 99 Euro pro Monat).

„Wir wollen kleinen und mittleren Unternehmen Werkzeuge geben, die sonst nur Konzerne haben – und die mit dem Betrieb mitwachsen", sagt FleiTec-Gründer Thomas Fleißner. „Die KI nimmt den Papierkram ab, und wer ein Werkzeug braucht, erstellt es sich einfach selbst."

Statt zu zahlen, begleiten die Pionierbetriebe die Entwicklung mit Feedback. Wer danach bleibt, erhält dauerhaft 30 Prozent Pionierrabatt. Bewerbungen ab sofort: 100.xoffi.ai

Sechs Monate gratis – werde einer von 100 Pionierbetrieben

xoffi sucht 100 Pionierbetriebe: sechs Monate gratis die volle Plattform nutzen – Verwaltung, Rechnung, Buchhaltung, KI-Baukasten. Statt Gebühr erhalten wir dein geschätztes Feedback.

Rückfragen & Kontakt

FleiTec Software Entwicklung
Thomas Fleißner
Telefon: +43 5238 20501
Website: https://xoffi.ai

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