KMU-Software mit KI sucht 100 Pionierbetriebe

Polling in Tirol (OTS) -

Das Tiroler Software-Unternehmen FleiTec bringt mit xoffi eine europäische Business-Plattform für kleine und mittlere Unternehmen auf den Markt: Verwaltung, Rechnung, Buchhaltung und Automatisierung in einer DSGVO-konformen Lösung. Anders als starre Software wächst xoffi mit dem Betrieb – es lassen sich fertige Module zuschalten oder man baut sich selbst nützliche Erweiterungen per Zuruf.

Zum Start sucht xoffi 100 Pionierbetriebe: Die ersten Pilotkunden nutzen den vollen Funktionsumfang sechs Monate lang gratis (regulär 99 Euro pro Monat).

„Wir wollen kleinen und mittleren Unternehmen Werkzeuge geben, die sonst nur Konzerne haben – und die mit dem Betrieb mitwachsen", sagt FleiTec-Gründer Thomas Fleißner. „Die KI nimmt den Papierkram ab, und wer ein Werkzeug braucht, erstellt es sich einfach selbst."

Statt zu zahlen, begleiten die Pionierbetriebe die Entwicklung mit Feedback. Wer danach bleibt, erhält dauerhaft 30 Prozent Pionierrabatt. Bewerbungen ab sofort: 100.xoffi.ai