- 13.07.2026, 07:00:33
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curated by 2026: LOVE
Das curated by Festival kehrt 2026 in seiner 17. Ausgabe zurück und zeigt von 11. September bis 17. Oktober ein Programm aus Ausstellungen, Führungen und Veranstaltungen.
Unter dem Titel LOVE findet die 17. Ausgabe vom 11. September bis 17. Oktober 2026 statt und verwandelt Wien in ein Zentrum für internationalen kritischen Diskurs und künstlerische Experimente. Verwurzelt in der Zusammenarbeit zwischen Galerien und mit dem Ziel gegründet, den internationalen Austausch zu fördern, bietet curated by einen Überblick über die vielschichtige Landschaft der zeitgenössischen Kunst.
Über die Liebe
Essay von Ariana Reines
„Mein Herz schlägt – also bin ich", schreibt die Dichterin Ariana Reines.
„Wenn 24 Kunstgalerien in Wien, der Geburtsstadt der Psychoanalyse, der Stadt Wolfgang Amadeus Mozarts, eine amerikanische Dichterin beauftragen müssen, ihnen etwas über Liebe zu schreiben, dann sind wir echt in Schwierigkeiten.
Ich kann nicht behaupten, dass ich irgendetwas über die Liebe weiß, außer dies: Wenn ich ihre Höhen erklimme, wird mir klar, wie dumm, wie falsch und wie eng ich in ihrem Licht gelebt habe.
Lesen Sie den vollständigen Essay, um mehr über das diesjährige Thema zu erfahren.
Teilnehmende Galerien und Kurator:innen
Charim Galerie von Tamar Margalit
City Galerie von Gaylord Fine Arts
Crone Wien von Andrea Kopranovic
Croy Nielsen von Milan Ther
E X I L E von Francesca Gavin & Adam Nankervis
FELIX GAUDLITZ von Jason Dodge
Galerie Martin Janda von Jan Mot
Galerie Kandlhofer von Anna Roberta Goetz & Jade Guanaro Kuriki-Olivo
Christine König Galerie von Max Dax
Krinzinger Schottenfeld von Chus Martínez
Galerie Krobath von Christian Egger
Layr von Lou von der Heyde
Lombardi—Kargl von João Laia
GIANNI MANHATTAN Odessa Warren
MEYER*KAINER von Andreas Reiter Raabe
Gregor Podnar von Katarzyna Różniak-Szabelska
Galerie nächst St. Stephan Rosemarie Schwarzwälder von Anya Harrison
Shore von Amalia Ulman
Galerie Steinek von Julika Bosch
SOPHIE TAPPEINER von Jean-Rodolphe Petter, mit Oriane Emery
Galerie Elisabeth & Klaus Thoman von Benedikt Wyss
VIN VIN von Marta Papini
Galerie Hubert Winter von Théo-Mario Coppola
Zeller van Almsick von Franz Thalmair
Eröffnungswochenende mit Presseevents, Führungen und Veranstaltungen
Datum: Samstag, 11.07.2026 — Montag, 13.07.2026
Art: Ausstellungen
Ort: Wien (Diverse Orte)
Alle Informationen
Für weitere Informationen zu den Ausstellungen, zu Veranstaltungen, zu den von Künstler:innen und Kurator:innen geführten Touren sowie zu den Podcasts besuchen Sie bitte curatedby.at.
Rückfragen & Kontakt
Curated by
Attilia Fattori Franchini, Direktorin
Telefon: +43 660 2363177
E-Mail: [email protected]
Website: https://curatedby.at/
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