curated by 2026: LOVE

Wien (OTS) -

Unter dem Titel LOVE findet die 17. Ausgabe vom 11. September bis 17. Oktober 2026 statt und verwandelt Wien in ein Zentrum für internationalen kritischen Diskurs und künstlerische Experimente. Verwurzelt in der Zusammenarbeit zwischen Galerien und mit dem Ziel gegründet, den internationalen Austausch zu fördern, bietet curated by einen Überblick über die vielschichtige Landschaft der zeitgenössischen Kunst.

Über die Liebe

Essay von Ariana Reines

„Mein Herz schlägt – also bin ich", schreibt die Dichterin Ariana Reines.

„Wenn 24 Kunstgalerien in Wien, der Geburtsstadt der Psychoanalyse, der Stadt Wolfgang Amadeus Mozarts, eine amerikanische Dichterin beauftragen müssen, ihnen etwas über Liebe zu schreiben, dann sind wir echt in Schwierigkeiten.

Ich kann nicht behaupten, dass ich irgendetwas über die Liebe weiß, außer dies: Wenn ich ihre Höhen erklimme, wird mir klar, wie dumm, wie falsch und wie eng ich in ihrem Licht gelebt habe.

Lesen Sie den vollständigen Essay, um mehr über das diesjährige Thema zu erfahren.

Teilnehmende Galerien und Kurator:innen

Charim Galerie von Tamar Margalit

City Galerie von Gaylord Fine Arts

Crone Wien von Andrea Kopranovic

Croy Nielsen von Milan Ther

E X I L E von Francesca Gavin & Adam Nankervis

FELIX GAUDLITZ von Jason Dodge

Galerie Martin Janda von Jan Mot

Galerie Kandlhofer von Anna Roberta Goetz & Jade Guanaro Kuriki-Olivo

Christine König Galerie von Max Dax

Krinzinger Schottenfeld von Chus Martínez

Galerie Krobath von Christian Egger

Layr von Lou von der Heyde

Lombardi—Kargl von João Laia

GIANNI MANHATTAN Odessa Warren

MEYER*KAINER von Andreas Reiter Raabe

Gregor Podnar von Katarzyna Różniak-Szabelska

Galerie nächst St. Stephan Rosemarie Schwarzwälder von Anya Harrison

Shore von Amalia Ulman

Galerie Steinek von Julika Bosch

SOPHIE TAPPEINER von Jean-Rodolphe Petter, mit Oriane Emery

Galerie Elisabeth & Klaus Thoman von Benedikt Wyss

VIN VIN von Marta Papini

Galerie Hubert Winter von Théo-Mario Coppola

Zeller van Almsick von Franz Thalmair

Eröffnungswochenende mit Presseevents, Führungen und Veranstaltungen

Datum: Samstag, 11.07.2026 — Montag, 13.07.2026

Art: Ausstellungen

Ort: Wien (Diverse Orte)



URL: https://curatedby.at/