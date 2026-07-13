Ausgezeichnet: Österreichs erste Moorbotschafter*innen in Schrems zertifiziert

Wien (OTS) -

Strahlende Gesichter konnte man jüngst bei der Schulschlussfeier des BG/BRG Gmünd sehen, als 27 Schülerinnen und Schüler als Österreichs erste Moorbotschafter*innen zertifiziert wurden. Die Schüler*innen der Klassen 5A und 5B können auf eine mehrmonatige Ausbildung zurückblicken, die im Zuge einer Bildungskooperation im Rahmen der Vorbereitungen zur „Wetland City Schrems“ durchgeführt wurde.

Die Jugendlichen wurden von Expert*innen der Universität Wien, der Universität für Weiterbildung Krems und dem UnterWasserReich Naturpark Hochmoor Schrems zu Inhalten über Moore als Lebensräume, Wasserspeicher und Kohlenstoffsenke geschult. Ihr neu erworbenes Wissen gaben sie im Anschluss an jüngere Schüler*innen in Klassen der Volksschule und der Neuen Mittelschule Schrems weiter. Das Projekt, das mit Ende Juni 2026 zu Ende ging, wurde von der Stiftung COMÚN und dem UnterWasserReich Schrems im Zuge der Vorbereitungen der Stadtgemeinde Schrems zur Bewerbung als erste „Wetland City“ im gesamten deutschsprachigen Raum umgesetzt und aus Mitteln des Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft gefördert.

Reaktionen: Von Minister-Lob bis „Leuchtturmprojekt im Bildungsbereich“

Umweltminister Norbert Totschnig: „Moore sind natürliche Wasserspeicher und leisten einen wichtigen Beitrag zum Schutz unseres Wasserhaushalts. Gleichzeitig sind sie wertvolle Lebensräume und unverzichtbar für den Klimaschutz. Mit der Ausbildung der ersten Moorbotschafterinnen und Moorbotschafter vermitteln wir jungen Menschen, warum der Schutz dieser einzigartigen Ökosysteme so wichtig ist. Bewusstseinsbildung ist ein zentraler Schwerpunkt des Umweltministeriums. Mit unserer Jugendinitiative gen blue und Projekten wie diesem begeistern wir junge Menschen für den verantwortungsvollen Umgang mit Wasser und unserer Natur. Ich gratuliere allen Absolventinnen und Absolventen herzlich zu dieser besonderen Auszeichnung.“

Der Schremser Bürgermeister David Süß unterstützte das Projekt und insbesondere auch die darin umgesetzte Bildungskooperation von Anfang an: „Mit den neuen Moorbotschaftern ist Schrems einmal mehr Vorreiter für moderne und innovative Bildungsprojekte. Diese Ausbildung hat auch weit über unsere Gemeindegrenzen hinweg für Interesse gesorgt. Die Moorbotschafter begleiten Schrems damit auf dem Weg zur Wetland City 2028. Ein herzliches Danke all jenen, die daran beteiligt waren.“

„Ich möchte den großartigen Fachleuten der beiden Universitäten, des pädagogischen Teams des UnterWasserReich und besonders auch dem Gymnasium Gmünd danken. Mein besonderer Dank gilt aber den Schüler*innen, die sich in ihrer Freizeit auf diese Ausbildung eingelassen haben und jetzt völlig zurecht stolz auf ihre Leistungen sind. Mögen ihnen noch viele folgen“ so Sebastian Bohrn Mena von der Stiftung COMÚN, Projektleiter und Initiator des Vorhabens „Wetland City Schrems 2028“.

Thomas Kainz, Geschäftsführer des UnterWasserReichs in Schrems und Koordinator des Wetland-City-Bewerbungsprozesses der Stadtgemeinde Schrems, ergänzt: „Nach Monaten der gemeinsamen Vorbereitung, der inhaltlichen Erarbeitung und der erfolgreichen Umsetzung der Workshops gratulieren wir den Gymnasiastinnen und Gymnasiasten herzlich zu ihrer großartigen Leistung. Sie dürfen sich nun als Österreichs erste Moorbotschafterinnen und Moorbotschafter bezeichnen!“

Ronald Binder, Leiter des BG/BRG Gmünd: „Dieses Projekt verbindet auf sehr gelungene Weise wissenschaftliche Begleitung, schulübergreifende Kooperation und das Thema Moor als wertvollen Natur- und Lebensraum. Besonders beeindruckt mich, wie erfolgreich das Lernen für alle Beteiligten funktionierte: Die älteren Schülerinnen und Schüler erhielten einen universitären Crashkurs, übernahmen in der Folge Verantwortung und vertieften ihr Wissen durch eine kreative didaktische Aufbereitung für die Jüngeren. Diese lernten dann mit großer Motivation und Freude mit den vorbereiteten Materialien und wurden dabei von den Älteren auf Augenhöhe gecoacht. Für mich ist das ein echtes Leuchtturmprojekt im Bildungsbereich. Mein besonderer Dank gilt allen Institutionen, die dieses Projekt unterstützt und begleitet haben.“

Mehr Informationen zum Bewerbungsprozess und zur Bildungskooperation finden sich unter https://wetlandcityschrems.at.