SPÖ-Seltenheim: „Pflegebonus wird zweckgewidmet gesetzlich verankert – Starkes Zeichen der Wertschätzung für 180.000 Pflegekräfte!“

Wien (OTS) -

SPÖ-Sozialministerin Korinna Schumann hat in der ORF-„Pressestunde“ heute, Sonntag, angekündigt, dass der Pflegebonus zweckgewidmet im Gesetz festgeschrieben wird. Wir sichern den Pflegebonus gesetzlich ab. Das ist ein starkes und wichtiges Zeichen des Respekts und der Wertschätzung für 180.000 Pflegekräfte in Österreich, die jeden Tag Außerordentliches leisten“, sagt SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim, der sich bei Korinna Schumann für ihren großen Einsatz bedankt. Wie wichtig die gesetzliche Absicherung des Pflegebonus ist, zeigt ein Blick nach Salzburg: Dort wollte die schwarz-blaue Landesregierung den Pflegebonus für tausende Pflege- und Betreuungskräfte streichen und hat erst auf massiven Druck von SPÖ, Gewerkschaft und Zivilgesellschaft eingelenkt. „Mit der gesetzlichen Verankerung stellen wir sicher, dass Pflegekräfte den Bonus als Entgelterhöhung auch tatsächlich erhalten – in ganz Österreich“, so Seltenheim gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Die SPÖ kämpft mit ganzer Kraft für die beste Gesundheitsversorgung im ganzen Land. „Die letzten Regierungen haben unser Gesundheitssystem geschwächt: Das Krankenkassen-System wurde zerschlagen und Versorgungslücken wurden aufgerissen“, so Seltenheim, der betont, dass die SPÖ in der Regierung diesen Trend umkehre: „Wir sagen der Zwei-Klassen-Medizin den Kampf an. Es muss die e-card zählen und nicht die Kreditkarte“, so Seltenheim. Wichtige Verbesserungen für ein starkes Gesundheitssystem wurden im Rahmen der Reformpartnerschaft verankert.

Mit dem Gesundheitsreformfonds stehen jedes Jahr 500 Millionen Euro mehr für das öffentliche Gesundheitssystem zur Verfügung. „Wir verbessern die Arbeitsbedingungen, stärken die Prävention und bauen die wohnortnahe Gesundheitsversorgung aus.“ Bis 2040 soll es 600 Primärversorgungseinrichtungen in ganz Österreich geben. „Mehr Kassenärzt*innen, längere Öffnungszeiten und kürzere Wartezeiten für Patient*innen – wir stellen sicher, dass alle Menschen niederschwelligen und wohnortnahen Zugang zur besten medizinischen Versorgung haben“, so Seltenheim. (Schluss) ls