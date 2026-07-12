  • 12.07.2026, 10:23:02
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ÖVP – Mayer: 35.000 Euro für Fitnessgeräte am Meidlinger Friedhof sind völlig fehl am Platz

Nach Bekanntwerden der Kosten erneuert Volkspartei Kritik an umstrittenem Projekt

Wien (OTS) - 

Nach einem Bericht der „Kronen Zeitung“ über die Kosten der Fitnessanlage am Meidlinger Friedhof erneuert der Meidlinger Bezirksparteiobmann und Gemeinderat Lorenz Mayer seine Kritik an dem Projekt. Laut Bericht wurden für Fitnessgeräte, Plauderbankerl, einen Spazierweg und weitere Maßnahmen mehr als 35.000 Euro ausgegeben.

„Während viele Wienerinnen und Wiener unter steigenden Lebenshaltungskosten leiden und die Stadt an allen Ecken sparen müsste, werden mehr als 35.000 Euro für Fitnessgeräte auf einem Friedhof ausgegeben. Das zeigt einmal mehr, dass SPÖ und Neos völlig falsche Prioritäten setzen“, so Mayer.

Gerade Friedhöfe seien Orte der Ruhe, des Gedenkens und der Pietät. „Immer mehr Menschen können diese Entscheidung nicht nachvollziehen. Statt Steuergeld für fragwürdige Prestigeprojekte auszugeben, sollte sich die Stadt auf ihre Kernaufgaben konzentrieren und den würdevollen Charakter unserer Friedhöfe bewahren.“

„Die nun bekannt gewordenen Kosten bestätigen unsere Kritik. Friedhöfe dürfen nicht schrittweise zu Freizeitflächen umfunktioniert werden. Sie müssen Orte der Erinnerung und des respektvollen Gedenkens bleiben“, so Mayer abschließend.

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