  • 12.07.2026, 10:00:33
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Paketsteuerfrei: shöpping.at bietet dem Handel eine klare Alternative

Unterstützung für heimische Händler*innen in herausfordernder Zeit

Gerade jetzt ist es wichtig, dem österreichischen Online-Handel konkrete und einfach umsetzbare Lösungen anzubieten. Mit shöpping.at haben wir eine etablierte Plattform, die Händler*innen in dieser herausfordernden Situation entlastet, und das ohne zusätzliche Abgaben, ohne Fixkosten und ohne Risiko. Gleichzeitig profitieren auch die Online-Shopper*innen, da Produkte weiterhin zu fairen Preisen angeboten werden können.

Margit Waldau, Leiterin von shöpping.at

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Wien (OTS) - 

Mit der beschlossenen Einführung einer Paketsteuer von bis zu 2,40 Euro (inkl. USt.) pro Sendung ab 1. Oktober stehen viele Online-Händler*innen in Österreich vor neuen Herausforderungen. Steigende Kosten und zusätzlicher administrativer Aufwand erhöhen den Druck für Betriebe ebenso wie letztlich für Kund*innen.

Mit shöpping.at bietet die Österreichische Post eine starke heimische Alternative: Da der über shöpping.at generierte Handelsumsatz im Vorjahr unter 100 Millionen Euro lag, sind Bestellungen, die über den Online-Marktplatz abgewickelt werden, paketsteuerfrei. Für Händler*innen ergibt sich damit ein klarer Vorteil – sie können ihre Produkte ohne zusätzliche Abgaben anbieten und ihre Preise stabil halten.

Margit Waldau, Leiterin von shöpping.at: „Gerade jetzt ist es wichtig, dem österreichischen Online-Handel konkrete und einfach umsetzbare Lösungen anzubieten. Mit shöpping.at haben wir eine etablierte Plattform, die Händler*innen in dieser herausfordernden Situation entlastet, und das ohne zusätzliche Abgaben, ohne Fixkosten und ohne Risiko. Gleichzeitig profitieren auch die Online-Shopper*innen, da Produkte weiterhin zu fairen Preisen angeboten werden können.“

Als größter österreichischer Online-Marktplatz bietet shöpping.at gleichzeitig Zugang zu einem breiten Kund*innenkreis und stärkt die heimische Wertschöpfung. Händler*innen profitieren von der etablierten Logistikinfrastruktur der Österreichischen Post sowie von einem Umfeld, das gezielt auf den heimischen Markt ausgerichtet ist.

Für Händler*innen, die ihre Vertriebskanäle erweitern oder absichern möchten, bietet sich damit eine attraktive Möglichkeit: Jetzt auf shöpping.at zu setzen bedeutet, frühzeitig eine paketsteuerfreie Alternative aufzubauen und sich unabhängiger von steigenden Kosten im Online-Handel zu machen.

Weitere Informationen für Händler*innen auf: shoepping.at/a/paketsteuer

Über shöpping.at

Seit der Gründung 2017 durch die Österreichische Post AG hat sich shöpping.at zum größten österreichischen Online-Marktplatz entwickelt. Mit über drei Millionen Produkten bietet shöpping.at seinen Kund*innen ein breites, internationales Sortiment und punktet mit zuverlässiger Lieferung durch die Post. Rund eine Million Kund*innen vertrauen bereits auf den Marktplatz. shöpping.at ist stolz, seinen Kund*innen eine verlässliche Alternative aus Österreich zu bieten.

Fakten auf einen Blick

(Stand: Juli 2026)

  • Anlass / Thema: Die Österreichische Post positioniert shöpping.at im Kontext der Einführung einer Paketsteuer ab 1. Oktober als paketsteuerfreie Alternative für Online-Händler*innen in Österreich.
  • Gültigkeit: Bestellungen über shöpping.at sind paketsteuerfrei, da der jährliche Handelsumsatz unter 100 Millionen Euro liegt.
  • Produkt / Service / Objekt: Online-Marktplatz shöpping.at ermöglicht Händler*innen mit einem Vertrag und ohne zusätzliche Abgaben den Verkauf ihrer Produkte.
  • Maßnahme / Aktivität: Händler*innen können ihre Produkte ohne zusätzliche Abgaben anbieten und ihre Preise stabil halten.
  • Kennzahlen: Über drei Millionen Produkte und rund eine Million Kund*innen.
  • Kapazität / Leistung: Händler*innen profitieren von der Logistikinfrastruktur der Österreichischen Post und dem Zugang zu einem breiten Kund*innenkreis.
  • Quelle: Österreichische Post AG

Weitere Informationen auf der Website:

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