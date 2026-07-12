„Klimafitte Frauenstiftgasse“: Hitzeinsel in Floridsdorf wird entschärft

Wien (OTS) -

Die Frauenstiftgasse in Floridsdorf ist ein stark frequentierter Knotenpunkt mit Geschäften, Gastronomie und Bildungseinrichtungen. Zudem halten mehrere Buslinien in dem Bereich. Im Rahmen des Wiener Klimateams wird die Straße nun im Abschnitt Baumergasse bis Brünner Straße neugestaltet, um die Aufenthaltsqualität zu steigern. Am Montag starten die Bauarbeiten.

Bei der Volksschule im Bereich Baumergasse bis Brünner Straße werden die Gehsteige auf beiden Seiten neu gepflastert. Sechs Bäume sowie ein Beet mit einem Hochstammstrauch begrünen die Straße und es werden neue Sitzgelegenheiten im Schatten geschaffen.

„Mit diesen Maßnahmen wird eine Hitzeinsel entschärft und mehr Platz für Fußgänger*innen geschaffen. Ich freue mich, dass wir das Projekt „Klimafitte Frauenstiftgasse“ im Rahmen des Wiener Klimateams umsetzen können“, unterstreicht der Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

„Die klimafitte Frauenstiftgasse macht unsere Nachbarschaft widerstandsfähiger gegen Sommerhitze und schafft zugleich mehr Raum für Begegnung und Sicherheit im öffentlichen Raum“, ergänzt Bezirksvorsteher Georg Papai.

Ein Projekt des Wiener Klimateams

Die Idee für die Umgestaltung der Frauenstiftgasse wurde beim Wiener Klimateam eingebracht und gemeinsam von Bewohner*innen, Expert*innen der Stadt Wien und Bezirksvertreter*innen weiterentwickelt. Anschließend wurde das Projekt von einer repräsentativ gelosten Bürger*innen-Jury als eines von 21 Projekten ausgewählt.

Das Wiener Klimateam ist ein Projekt des Büros für Mitwirkung in der Abteilung Energieplanung der Stadt Wien und hat 2022 gestartet. Seither wurden über 5.000 Ideen in 11 Bezirken eingebracht. Wiener*innen und Expert*innen der Stadt Wien haben daraus gemeinsam bereits 90 Projekte entwickelt. Eine große Bandbreite an Projekten ist bereits umgesetzt: Dazu zählen etwa die Umgestaltung des Vorplatzes der U3-Endstation Ottakring oder des Schlingermarkts, Fahrradreparatur-Angebote, Fassadenbegrünungen sowie Infoabende für Energiegemeinschaften. Alle Infos unter https://klimateam.wien.gv.at/

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter https://presse.wien.gv.at/bilder abrufbar. (Schluss)