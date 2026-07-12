FPÖ - Brucker: 35.000 Euro für Friedhofs-Fitnessstudio sind pietätlose Steuergeldverschwendung

Wien (OTS) -

„Während sich immer mehr Wiener trotz harter Arbeit das Leben kaum noch leisten können und die Stadt unter einer Rekordverschuldung leidet, verschleudert die Ludwig-SPÖ insgesamt mehr als 35.000 Euro für ein Fitnessstudio am Meidlinger Friedhof. Das ist eine unfassbare Steuergeldverschwendung und an Pietätlosigkeit kaum zu überbieten“, kritisiert LAbg, Lukas Brucker in Bezug auf einen Bericht der Kronenzeitung.

„Ein Friedhof ist ein Ort der Trauer, des Gedenkens und der Ruhe, kein Fitnesscenter. Wer auf die absurde Idee kommt, Trainingsgeräte zwischen Grabstätten aufzustellen, hat jedes Gespür für Pietät verloren“, so Brucker.

Besonders peinlich sei das Verhalten von SPÖ-Bezirksvorsteher Wilfried Zankl. „Zuerst ließ er sich gemeinsam mit SPÖ-Stadträtin Ulli Sima medienwirksam für dieses Projekt feiern, jetzt will er plötzlich nur zum Fototermin eingeladen gewesen sein. Diese Ausrede glaubt ihm niemand.“

Brucker fordert den sofortigen Abbau der Fitnessgeräte sowie die Rückzahlung der Kosten durch die Wiener SPÖ. Dieses ideologische Prestigeprojekt darf nicht auf Kosten der Wiener Steuerzahler gehen. Die Geräte gehören entfernt und die Ludwig-SPÖ soll die mehr als 35.000 Euro aus ihrer Parteikasse zurückzahlen.“