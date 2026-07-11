  • 11.07.2026, 13:32:32
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  • OTS0013

Bundesheer: Assistenzseinsatz bei Waldbrandbekämpfung in VIRGENTAL/OSTTIROL

Einsatz eines Heeres-Hubschraubers und eines Bundesheer-Tankkraftwagens

S70 Black Hawk des Bundesheer bei der Waldbrandbekämpfung
Innsbruck/Wien (OTS) - 

im Assistenzeinsatz zur Bekämpfung eines Waldbrandes im Raum Virgental in Osttirol. Zur Unterstützung der zivilen Einsatzkräfte wird ein Hubschrauber des Typs S70 Black Hawk sowie ein Tankkraftwagen des Bundesheeres eingesetzt.

„Der Waldbrand in Tirol zeigt einmal mehr, wie entscheidend rasche und koordinierte Hilfe ist. Auf Anforderung der zivilen Behörden steht das Österreichische Bundesheer im Assistenzeinsatz und unterstützt die Löscharbeiten vor Ort Hubschraubern und Tankkraftwagen. Unser Ziel ist klar: Wir helfen schnell, verlässlich und dort, wo wir am dringendsten gebraucht werden“, so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

Der leistungsstarke Hubschrauber S70 „Black Hawk“ ist speziell für Einsätze im Gebirge geeignet und verfügt auch in großen Höhen über ausreichende Leistungsreserven. Seine Transportkapazität beträgt 20 Personen oder reicht für die Beförderung von ca. 4 Tonnen Nutzlast. Im Notfall können allerdings bis zu 25 Personen aufgenommen werden.

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Telefon: +43 664-622-1005
E-Mail: [email protected]
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