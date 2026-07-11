ÖAMTC: Nach verhaltenem Start Zunahme im Reiseverkehr

Wien (OTS) -

Nach einem verhältnismäßig ruhigen Sart in den Reisesamstag nahm der Verkehr im Laufe des Vormittags kontinuierlich zu, berichtete der ÖAMTC. Vorerst waren vor allem der Fernpass (B179) und die Süd Autobahn (A2) im Packabschnitt betroffen.



In Tirol war einmal mehr die Route über den Fernpass überlastet. Auf der gesamten Strecke geriet der Verkehr immer wieder ins Stocken, speziell im Bereich Grenztunnel Füssen bis Reutte, bei Heiterwang und zwischen Biberwier und dem Fernpass, berichtete der Club. Auf der Brenner Autobahn (A13) staute es Richtung Italien zeitweise vor der Europabrücke, in Richtung Deutschland mussten Reisende rund 30 Minuten Wartezeit vor dem Grenzübergang Kufstein-Kiefersfelden in Kauf nehmen.

Sehr hohes Verkehrsaufkommen führte laut ÖAMTC zu Problemen im Packabschnitt der A2: In Richtung Italien staute es rund sechs Kilometer vor dem Herzogbergtunnel. In Richtung Graz wurde der Verkehr vor dem Kalcherkogeltunnel blockweise abgefertigt.

Am späten Vormittag kam man dann auch auf der Tauern Autobahn (A10) in Salzburg abschnittsweise nur langsam voran: In Richtung Deutschland bildeten sich Kolonnen zwischen Flachau und Eben im Pongau, in weiterer Folge geriet der Verkehr vor dem Helbersbergtunnel ins Stocken. Der Club erinnerte in diesem Zusammenhang daran, dass zwischen Zederhaus und Puch-Urstein Abfahrtssperren für den Transitverkehr gelten und rät, diese unbedingt zu beachten.



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ÖAMTC-Mobilitätsinformationen