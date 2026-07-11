  • 11.07.2026, 11:43:32
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FPÖ - Nepp: Sozialwohnungsskandal um SPÖ und Herbert Schweiger - Hanel-Torsch muss reagieren

Wien (OTS) - 

„Der Sozialwohnungsskandal um die SPÖ und Volkshochschul-Geschäftsführer Herbert Schweiger muss lückenlos geklärt werden. Sozialwohnungen für rote Bonzen bzw. deren Ehegatten auf der einen Seite, Mietexplosionen im Gemeindebau für Wiener auf der anderen Seite - das scheint das Credo von SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig und SPÖ-Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch zu sein“, kritisiert Wiens FPÖ-Landesparteiobmann und Stadtrat Dominik Nepp. Wiener, die eine geförderte Wohnung wollen, werden durch die neuen Vergaberichtlinien zum Bittsteller und gläsernen Bürger degradiert, die Genossen können es sich jedoch weiterhin richten. Das ist sozialistischer und nicht sozialer Wohnbau.
„Der geförderte Wohnbau darf kein Hort für Vetternwirtschaft sein. Wohnungen müssen an jene gehen, die echten Bedarf an günstigem Wohnraum haben und nicht an verdiente Genossen bzw. deren Umfeld“, kündigt Nepp eine Anfrage im Rathaus an.

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