Biber- und Fischotterproblem in Niederösterreich: Diesner-Wais zu neuem Begutachtungsentwurf

Wien (OTS) -

„Schön, dass die zahlreichen Forderungen der Gemeinden, Grundeigentümer, bäuerlichen Betriebe und zuletzt auch der einstimmige Appell der Vollversammlung der Landwirtschaftskammer Niederösterreich Wirkung gezeigt haben“, kommentiert die Waldviertler Nationalrätin Martina Diesner-Wais die nun endlich angekündigte Biber-Neuregelung.

„Entscheidend ist aber nicht die Ankündigung, sondern die Wirkung in der Praxis. Für die Betroffenen braucht es klare, rechtssichere und unbürokratische Regelungen. Dort, wo Biber erhebliche Schäden verursachen oder Infrastruktur gefährden, müssen rasche Entnahmen möglich sein. Nur so kann die Verordnung ihrem Anspruch gerecht werden, den Betroffenen tatsächlich zu helfen“, so die Nationalrätin angesichts der angespannten Lage.

Diesner-Wais erinnert daran, dass die Probleme seit Jahren bekannt seien. „Wir haben immer gefordert, den europarechtlichen Spielraum vollumfänglich auszuschöpfen. Dass nun endlich Bewegung in die Sache kommt, zeigt: Beharrlichkeit zahlt sich aus.“

Keinesfalls dürfe FPÖ-Tierschützerlandesrätin Susanne Rosenkranz auf die dringende Lösung der Fischotterproblematik vergessen. „Während beim Biber nun erste Schritte gesetzt werden, warten Gemeinden, Grundeigentümer, bäuerliche Betriebe und Fischereiberechtigte beim Fischotter weiterhin auf Lösungen. Die neue Biberverordnung kann nur ein erster Schritt sein. Jetzt erwarten sich die Landsleute, dass Rosenkranz auch beim Fischotter endlich handelt. Ankündigungen gab es genug, jetzt zählen Ergebnisse“, so Diesner-Wais abschließend.