  • 11.07.2026, 09:36:02
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FIFA Fußball-WM 2026 im ORF: Bis zu 1,233 Millionen sahen Viertelfinale Spanien – Belgien

Erstes Halbfinale Frankreich – Spanien am 14. Juli um 20.15 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - 

Weiter großes Publikumsinteresse an der Fußball-WM: Das gestrige (10. Juli) Viertelfinale Spanien – Belgien in ORF 1 ließen sich ab 21.00 Uhr bis zu 1,233 Millionen und im Schnitt 1,171 Millionen (in Halbzeit 2) bei 56 Prozent Marktanteil nicht entgehen. In den jungen Zielgruppen 12-49 und 12-29 wurden 68 bzw. 76 Prozent MA erreicht.

Semifinale Frankreich – Spanien am 14. Juli ab 20.15 Uhr in ORF 1

Die FIFA Fußball-WM 2026 geht in die entscheidende Phase: ORF 1 zeigt am Dienstag, dem 14. Juli, das erste Halbfinale Frankreich – Spanien. Ernst Hausleitner, Herbert Prohaska, Lisa Makas und Roman Mählich nehmen um 20.15 Uhr im WM-Studio Platz, der Anpfiff erfolgt um 21.00 Uhr. Im Stadion begrüßen Rainer Pariasek und Andreas Herzog, der das Spiel gemeinsam mit Thomas König kommentiert.

Wieder Top-Streaming-Nutzung

Auch die starke Nutzung der auf ORF ON sowie weiteren Sites und Apps bereitgestellten ORF-Video-Streams von der Fußball-WM setzte sich fort: So erzielte der Stream in der zweiten Halbzeit eine Durchschnittsreichweite von 177.000, und war damit unter den Top 3 der bisherigen WM-Spiele (in Österreich, Quelle: Online-Bewegtbild-Messung AGTT/GfK TELETEST Zensus).

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