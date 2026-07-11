  • 11.07.2026, 09:11:02
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ÖVP - Mayer: Sozialer Wohnbau darf kein Selbstbedienungsladen für SPÖ-Netzwerke werden

Bericht über Wohnungsvergabe bei der „Roten Emma“ muss umfassend aufgeklärt werden

Wien (OTS) - 

„Wenn die Ehefrau eines Spitzenverdieners und SPÖ-Funktionärs eine begehrte geförderte Wohnung erhält, während im selben Gebäude ein neuer Standort der von ihm geführten Wiener Volkshochschulen eröffnet wird, ist das mehr als nur schlechte Optik. Die bisherigen Aussagen sind wenig glaubwürdig und werfen mehr Fragen auf, als sie beantworten. Die Wienerinnen und Wiener haben Anspruch auf vollständige Aufklärung“, so der Wohnbausprecher der Wiener Volkspartei, Gemeinderat Lorenz Mayer in einer ersten Reaktion auf den Bericht im Wochenmagazin „Profil“.

Geförderte Wohnungen seien für jene Menschen gedacht, die auf leistbaren Wohnraum angewiesen sind. Dieses System darf nicht ausgehöhlt oder durch politische Netzwerke der SPÖ missbraucht werden.

„Sämtliche Umstände dieser Wohnungsvergabe müssen offengelegt werden Es braucht volle Transparenz darüber, wie diese Vergabe zustande gekommen ist. Geförderter Wohnraum muss fair vergeben werden und jenen zugutekommen, die ihn tatsächlich brauchen“, so Mayer abschließend.

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