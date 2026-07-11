Lotto: Sechsfachjackpot – 6,3 Mio. Euro warten bei der Ziehung am Sonntag

Wien (OTS) -

Die Jackpotserie bei Lotto “6 aus 45” geht weiter: zum sechsten Mal in Folge gab es keinen Gewinn im Sechserrang. Rund 6,3 Millionen Euro warten somit auf die Lotto-Fans der nächster Runde.

Den Fünfer mit Zusatzzahl zu je mehr als 45.000 Euro holten sich drei Spielteilnehmer:innen. Einmal war es ein Normalschein in Niederösterreich, einmal ebenfalls ein Normalschein, gespielt in Kärnten und der dritte im Bunde ist ein Tipp, der auf win2day gespielt wurde.

Da es sich diesmal um eine Bonus-Ziehung handelte, wurde unter allen heute mitgespielten Tipps wieder ein Bonus in Höhe von 30.000 Euro extra verlost.

Dieser entfällt auf die Quittungsnummer 71572 03417 – gespielt auf win2day.

LottoPlus

Bei LottoPlus gibt es seit Mittwoch zwei Ziehungen und damit zwei Chancen auf einen Sechser.

Die erste LottoPlus-Ziehung endete ohne Sechser, die zweite LottoPlus-Ziehung ebenso. In beiden Fällen wird die Gewinnsumme des Sechserranges wieder jeweils auf den nächstniedrigeren Rang, den Füfer, zugeschlagen.

Für die LottoPlus Sechser der Bonus-Ziehungen am Sonntag werden für die erste Ziehung wie für die zweite Ziehung je rund 140.000 Euro erwartet.

Joker

Beim Joker ging es darum, den Doppeljackpot zu knacken. Dies gelang jemanden, der die Zahlen auf win2day abgegeben hatte. Für den Solojoker gibt es mehr als 652.000 Euro.