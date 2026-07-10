FPÖ-Bors/FPÖ-Eisenhut: „Unfähige Verlierer-Ampel verrät unsere Polizisten und unsere Landsleute“

Sankt Pölten (OTS) -

„Die Verlierer-Ampel setzt die Sicherheit unserer Landsleute leichtfertig aufs Spiel“, kommentiert FPÖ Niederösterreich Sicherheitssprecher LAbg. Andreas Bors die Ablehnung des FPÖ-Antrages im Nationalrat zur Rücknahme des neuen Dienstzeitmodells bei der Exekutive.

„Im Niederösterreichischen Landtag haben wir Mitte Juni ein klares Zeichen gegen die Verschlechterungen bei der Polizei gesetzt. Umso unverständlicher ist es, dass die Bundes-ÖVP und Bundes-SPÖ genau das Gegenteil tun und ein Dienstzeitmodell mittragen, das von der Polizeibasis massiv abgelehnt wird. Das ist Doppelmoral auf dem Rücken jener Menschen, die tagtäglich für unsere Sicherheit ihren Kopf hinhalten“, schüttelt Bors den Kopf.

„Die großen Verlierer sind heute unsere Polizisten und unsere Landsleute. Die Polizisten müssen drastische Gehaltskürzungen und die Zerschlagung bewährter Dienstmodelle hinnehmen. Unsere Bürger müssen die Folgen dieser unverantwortlichen Politik ausbaden“, sagt auch AUF-Landesvorsitzende NAbg. Irene Eisenhut. „Offensichtlich steht nur die FPÖ bedingungslos auf der Seite der Polizei und der Bevölkerung“, schließen Bors und Eisenhut unisono.