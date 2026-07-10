  • 10.07.2026, 17:25:02
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Sanierungsoffensive 2026: alle Fördermittel abgeholt; ungekürzte Mittel im Budget 2027/28 sichergestellt

Ende der Antragsmöglichkeit bei Sanierungsoffensive 2026

Wien (OTS) - 

Die Fördermittel für den Kesseltausch im Rahmen der Sanierungsoffensive des Bundes 2026 wurden zur Gänze abgeholt. Daher wurde die Registrierung für neue Förderanträge nun beendet.

Für die Sanierungsoffensive 2026 standen insgesamt 360 Millionen Euro für die thermisch-energetische Sanierung von Gebäuden und den Umstieg von Öl- und Gasheizungen auf umwelt- und klimafreundliche Heizsysteme wie Wärmepumpe oder Biomasse zur Verfügung. Besonders erfreulich ist der hohe Anteil von Heizungstäuschen im mehrgeschoßigen Wohnbau. Insgesamt steigen rund 53.000 Haushalte von Öl- und Gasheizungen auf klimafreundliche Alternativen um.

Umweltminister Norbert Totschnig: „Mit der Sanierungsoffensive setzen wir eine hochwirksame Maßnahme für den Schutz von Umwelt und Klima um. Die große Nachfrage zeigt, dass die Menschen in Österreich bereit sind, in klimafreundliche Heizungen und die Sanierung ihrer Häuser zu investieren. Jede umweltfreundliche Heizung und jedes sanierte Gebäude senken Energiekosten, reduzieren CO₂-Emissionen und stärken unsere Energieunabhängigkeit. In den Verhandlungen zum Doppelbudget 2027/28 ist es trotz des bekannten Spardrucks gelungen, den bisherigen Zusagerahmen in Höhe von 360 Mio. Euro pro Jahr auch künftig ohne Kürzungen sicherzustellen.“

Mit der Ausschöpfung der Budgetmittel endet auch die Registrierung für die Förderungsaktion „Sauber Heizen für Alle 2026“. Bereits registrierte beziehungsweise eingebrachte Anträge bleiben davon unberührt und werden entsprechend den geltenden Förderbedingungen bearbeitet.

Sanierungsoffensive 2027 wird vorbereitet
Die Vorbereitungen für die Sanierungsoffensive 2027 laufen bereits. Auch im kommenden Jahr wird ein Förderrahmen von 360 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Erstmals werden getrennte Budgets für die thermisch-energetische Sanierung und den Heizkesseltausch eingerichtet. So stehen 181 Mio. Euro für die thermisch-energetische Sanierung und 179 Mio. Euro für den Kesseltausch zur Verfügung. Das schafft mehr Planungssicherheit und Transparenz für Förderwerber und Betriebe.

Darüber hinaus wird die Förderung für den Heizkesseltausch effizienter ausgestaltet. Die Förderbedingungen werden so weiterentwickelt, dass künftig eine möglichst durchgängige Fördermöglichkeit der Mittel gewährleistet werden kann.

Auch die Förderung der thermisch-energetischen Sanierung wird weiterentwickelt und künftig auf einen Finanzierungsausschuss umgestellt. Die konkreten Ausgestaltungen der Sanierungsoffensive 2027 werden im Sommer gemeinsam mit den Bundesländern und relevanten Stakeholdern erarbeitet und im Herbst vorgestellt.

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Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und
Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft
Telefon: +43 1 71100 DW 606747
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