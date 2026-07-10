- 10.07.2026, 15:12:32
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AVISO! PK der FPNÖ: Verpackungs-Irrsinn ist nächster EU-Anschlag auf unsere Wirtschaft
Pressekonferenz am 14. Juli mit Reinhard Langthaler und Anja Scherzer
Anbei erlaube ich mir, Dich/Sie/Dein/Ihr Medium zur Pressekonferenz der FPÖ Niederösterreich zum Thema „Verpackungs-Irrsinn ist nächster EU-Anschlag auf unsere Wirtschaft“ mit FW-Generalsekretär Reinhard Langthaler sowie FPÖ Niederösterreich LAbg. Anja Scherzer einzuladen.
Titel: Verpackungs-Irrsinn ist nächster EU-Anschlag auf unsere Wirtschaft
Redner: FW-Generalsekretär Reinhard Langthaler und LAbg. Anja Scherzer
Zeit: Dienstag, 14. Juli 2026, 10 Uhr MESZ
Ort: FPÖ Niederösterreich Landtagsklub, St. Pölten, Landhausplatz 1, Haus 1, 2. Stock, Mediensaal
Bitte um Anmeldung bis 13. Juli 2026 bei [email protected].
Ich freue mich über Dein/Ihr Interesse und Dein/Ihr Kommen.
Rückfragen & Kontakt
FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-noe.at
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