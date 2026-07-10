AVISO! PK der FPNÖ: Verpackungs-Irrsinn ist nächster EU-Anschlag auf unsere Wirtschaft

Sankt Pölten (OTS) -

Anbei erlaube ich mir, Dich/Sie/Dein/Ihr Medium zur Pressekonferenz der FPÖ Niederösterreich zum Thema „Verpackungs-Irrsinn ist nächster EU-Anschlag auf unsere Wirtschaft“ mit FW-Generalsekretär Reinhard Langthaler sowie FPÖ Niederösterreich LAbg. Anja Scherzer einzuladen.



Titel: Verpackungs-Irrsinn ist nächster EU-Anschlag auf unsere Wirtschaft



Redner: FW-Generalsekretär Reinhard Langthaler und LAbg. Anja Scherzer



Zeit: Dienstag, 14. Juli 2026, 10 Uhr MESZ



Ort: FPÖ Niederösterreich Landtagsklub, St. Pölten, Landhausplatz 1, Haus 1, 2. Stock, Mediensaal



Bitte um Anmeldung bis 13. Juli 2026 bei [email protected].

Ich freue mich über Dein/Ihr Interesse und Dein/Ihr Kommen.