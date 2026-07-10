Warum Hörgesundheit neu gedacht werden muss

Wals-Himmelreich (OTS) -

Wer an Hörakustik denkt, hat meist ein sehr konkretes Bild vor Augen: ein kleines Geschäft und ein Hörtest in einer Kabine. Doch was wäre, wenn Hörgesundheit ganz anders vermittelt würde - offener, interaktiver und ohne Berührungsängste?

Genau diesen Ansatz verfolgt Hansaton mit seiner neuen World of Hearing auf der Wiener Mariahilfer Straße. Dahinter steckt weit mehr als ein neuer Standort: Es ist der Versuch, ein Gesundheitsthema aus der Tabuzone zu holen, das in Österreich Millionen Menschen betrifft und dennoch häufig unterschätzt wird.

Wer sich selbst ein Bild machen möchte, findet den neuen Hansaton Flagship Store Wien auf der Mariahilfer Straße 31/Ecke Capistrangasse oder kann direkt einen Termin vereinbaren:

Hansaton Flagship Store Wien besuchen

Hörverlust betrifft nicht nur Einzelne - sondern die gesamte Gesellschaft

Rund 1,7 Millionen Menschen in Österreich leben mit einem Hörverlust. (1) Gleichzeitig vergehen durchschnittlich mehrere Jahre, bis Betroffene professionelle Unterstützung in Anspruch nehmen. In dieser Zeit verändert sich oft schleichend der Alltag: Gespräche werden anstrengender, Restaurantbesuche weniger, Telefonate schwieriger. Häufig sind es Angehörige oder Kolleginnen und Kollegen, die erste Veränderungen bemerken.

Dabei geht es längst nicht nur um das Hören selbst. Internationale Forschung weist darauf hin, dass unbehandelter Hörverlust mit sozialem Rückzug und einem erhöhten Risiko für kognitiven Abbauverbunden sein kann. (2)

"Viele Menschen glauben, sie müssten erst 'schlecht genug' hören, bevor sich ein Besuch bei uns lohnt. Tatsächlich kommen die meisten viel zu spät - obwohl sich bereits kleine Veränderungen deutlich auf Kommunikation und Lebensqualität auswirken können", erklärt Richard Bautista, Fachgeschäftsleiter der World of Hearing in Wien.

Wenn Hörverlust zum Wirtschaftsfaktor wird

Die Folgen beschränken sich jedoch nicht auf den privaten Alltag. Mit einer älter werdenden Gesellschaft gewinnt Hörgesundheit auch wirtschaftlich an Bedeutung.

Eine Untersuchung der Brunel University London im Auftrag der European Hearing Instrument Manufacturers Association (EHIMA) zeigt, (3) dass unbehandelter Hörverlust erhebliche volkswirtschaftliche Kosten verursacht - unter anderem durch geringere Produktivität, frühere Pensionierungen, zusätzliche Gesundheitskosten und eine erschwerte gesellschaftliche Teilhabe.

Gerade Unternehmen profitieren davon, wenn Gesundheitsvorsorge ganzheitlich gedacht wird. Während regelmäßige Augenuntersuchungen oder ergonomische Arbeitsplätze heute selbstverständlich sind, wird das Thema Hören häufig noch ausgeblendet - obwohl Kommunikation in nahezu jedem Beruf eine Schlüsselrolle spielt.

Wer im Team bemerkt, dass Kolleginnen oder Kollegen häufiger nachfragen, Besprechungen anstrengender werden oder Missverständnisse zunehmen, sollte das Thema sensibel ansprechen. Frühzeitige Hörvorsorge ist nicht nur eine Investition in die Gesundheit, auch in die Zusammenarbeit, Sicherheit und Leistungsfähigkeit.

Ein Ort, an dem Hörgesundheit erlebbar wird

Warum warten dennoch so viele Menschen, bis sie Hilfe suchen? Ein Grund sind Berührungsängste. Hörverlust wird häufig noch immer mit Alter oder Einschränkung verbunden. Genau hier setzt das neue Konzept von Hansaton an.

Die World of Hearing versteht sich bewusst nicht als klassisches Hörakustik-Fachgeschäft. Besucherinnen und Besucher können moderne Hörtechnologie kennenlernen, unterschiedliche Hörsituationen erleben und sich unverbindlich informieren - unabhängig davon, ob bereits eine Hörminderung festgestellt wurde oder einfach Interesse am Thema besteht.

Offene Räume, interaktive Erlebnisstationen und persönliche Hörberatung schaffen einen Zugang, der neugierig machen soll, statt Hemmschwellen aufzubauen.

"Unser Ziel ist nicht, möglichst schnell ein Hörgerät zu verkaufen. Wir möchten Menschen zeigen, wie viel Lebensqualität gutes Hören zurückbringen kann. Die World of Hearing schafft dafür einen völlig neuen Zugang - für Betroffene ebenso wie für ihre Familien", sagt Richard Bautista, Fachgeschäftsleiter von Hansaton in Wien.

Vom Hörtest zum persönlichen Hör-Erlebnis

Ein Besuch beginnt meist mit einer einfachen Frage: Wie gut höre ich eigentlich wirklich?

Nach einem kostenlosen Hörtest folgt keine standardisierte Produktempfehlung, sondern eine individuelle Beratung. Besucher können moderne Hörsysteme ausprobieren, verschiedene Hörsituationen im eigens geschaffenen Hörerlebnisraum erleben und nachvollziehen, welchen Unterschied Technologien heute machen können.

Die World of Hearing ist damit weniger ein klassisches Hörakustik-Fachgeschäft als vielmehr ein Ort für Prävention, Gesundheitsbildung und persönliche Erfahrung.

Denn moderne Hörsysteme unterstützen beispielsweise dabei, Sprache auch in geräuschvoller Umgebung besser zu verstehen, verbinden sich drahtlos mit Smartphone oder Fernseher und arbeiten weitgehend automatisch. Für viele ist das eine völlig neue Erfahrung - weil gutes Hören heute deutlich mehr bedeutet als reine Lautstärke.

Wer zunächst einen ersten Eindruck gewinnen möchte, kann auch bequem von zu Hause aus einen kostenlosen Online-Hörtest durchführen und anschließend entscheiden, ob eine persönliche Beratung sinnvoll ist.

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Ein neuer Blick auf Hörgesundheit

Der neue Flagship Store auf der Mariahilfer Straße steht exemplarisch für einen Wandel im Umgang mit Hörgesundheit. Nicht das Hörgerät steht im Mittelpunkt, sondern der Mensch - mit seinem Alltag, seinen Beziehungen und seiner Lebensqualität.

Gerade weil Hörverlust meist schleichend beginnt, lohnt es sich, vorzubeugen und frühzeitig aktiv zu werden. Ob aus persönlichem Interesse, auf Anregung von Angehörigen oder als Teil der eigenen Gesundheitsvorsorge: Manchmal genügt ein erster Besuch, um das Thema aus einer völlig neuen Perspektive zu betrachten.

Denn gutes Hören bedeutet weit mehr als das Wahrnehmen von Geräuschen - es bedeutet Teilhabe, Kommunikation und Selbstständigkeit. Und genau das möchte Hansaton mit seiner neuen World of Hearing erlebbar machen.

Über Hansaton & Kontakt

Hansaton begleitet Menschen seit über 60 Jahren auf dem Weg zum guten Hören und Verstehen. Mit mehr als 115 Fachgeschäften in ganz Österreich, modernster Technik und persönlicher Beratung steht das Unternehmen für Qualität, Menschlichkeit und Innovation.

Website: www.hansaton.at

Terminvereinbarung: hansaton.at/termin-online/

Online-Hörtest: Hansaton Online-Hörtest

Quellen

(1) https://www.oesb-dachverband.at/schwerhoerigkeit/statistik

(2) https://ots.de/66MZvT

(3) Hearing Loss - Numbers and Costs. Evaluation of the social and economic costs of hearing impairment, Brunel University London, https://ots.de/R6DGIw