Bildungsministerium entwickelt internationale Bildungskooperationen weiter

Wien (OTS) -

Im Rahmen der Budgetkonsolidierung entwickelt das Bundesministerium für Bildung seine internationalen Bildungskooperationen strategisch weiter. Ziel ist es, die verfügbaren Ressourcen noch stärker auf nachhaltige, wirkungsorientierte und projektbezogene Formen der Zusammenarbeit auszurichten. Die Weiterentwicklung betrifft sowohl die Bildungskooperationen in Südost- und Osteuropa als auch die personelle Ausstattung der österreichischen Auslandsschulen in Guatemala und Mexiko.

Weiterentwicklung der Bildungskooperationen

Die Bildungszusammenarbeit Österreichs mit den Ländern des Westbalkans sowie mit der Ukraine und Moldau wird auch künftig fortgesetzt. Die langjährige Zusammenarbeit mit den Partnerländern wird dabei in einer neuen Form fortgeführt. Mit der Weiterentwicklung der Kooperationsstruktur wird die bisherige Zusammenarbeit über Bildungsbeauftragte vor Ort im kommenden Jahr schrittweise durch projektbezogene Kooperationsformate ersetzt.

Die derzeitigen Bildungsbeauftragten werden für das Schuljahr 2026/27 nochmals bestellt. Damit ist ihre Tätigkeit bis Ende August 2027 sichergestellt und ein geordneter Übergang gewährleistet. Künftig wird die Zusammenarbeit verstärkt über projektbezogene und drittmittelfinanzierte Initiativen erfolgen. Österreich bleibt ein verlässlicher Partner und wird die Partnerländer weiterhin bei Bildungsreformen, beim Aufbau institutioneller Kapazitäten sowie – insbesondere die EU-Beitrittskandidaten – auf ihrem Weg in die Europäische Union unterstützen.

Prüfung der Entsendungen an österreichische Auslandsschulen

Im Zuge der strategischen Weiterentwicklung der internationalen Bildungsaktivitäten werden auch die Entsendungen an die österreichischen Auslandsschulen in Guatemala und Mexiko überprüft. Dabei werden unterschiedliche Optionen für die Reduktion der künftigen personellen Ausgestaltung geprüft. Ziel ist es, den Einsatz von aus Österreich entsandten Pädagoginnen und Pädagogen schrittweise zu reduzieren.

Der Schulbetrieb an den österreichischen Auslandsschulen in Mexiko und Guatemala wird unverändert fortgeführt. Finale Entscheidungen werden nach Abschluss der laufenden Evaluierung getroffen.