Meilenstein Öffi-Ausbau U2xU5: Tunnelvortriebsarbeiten 1. Baustufe erfolgreich abgeschlossen

Wien (OTS) -

Tunnelvortriebsmaschine „Debohra“ beendet ihre Arbeit – sie hat zwei neue U2-Tunnel mit insgesamt 4,2 Kilometern zwischen Matzleinsdorfer Platz und Augustinplatz gegraben. Zusammen mit den bereits mittels Baggervortrieb nach der Neuen Österreichischen Tunnelbauweise gebauten Tunneln bis Rathaus und dem U5-Tunnel von Rathaus bis Frankhplatz ist die Verbindung der ersten Baustufe von U2 und U5 nun komplett.

Mit dem Abschluss der Tunnelvortriebsarbeiten ist ein zentraler Abschnitt der ersten Baustufe geschafft: Die Tunnelvortriebsmaschine (TVM) „Debohra“ hat ihr Ziel am Augustinplatz im 7. Bezirk erreicht und zwei neue U2-Tunnelröhren mit insgesamt 4,2 Kilometern Länge vom Matzleinsdorfer Platz bis zum Augustinplatz hergestellt. Die neuen U2-Tunnel verbinden künftig die Stationen Matzleinsdorfer Platz, Reinprechtsdorfer Straße, Pilgramgasse und Neubaugasse miteinander. Von der Gleiswechselanlage Augustinplatz schließt der bereits mittels Baggervortrieb errichtete Abschnitt Richtung Rathaus an; auch der U5-Tunnel zwischen Rathaus und Frankhplatz ist bereits im Baggervortrieb fertiggestellt. Damit sind die Tunnelvortriebe der ersten Baustufe für U2xU5 abgeschlossen. Beim heutigen Baustellenbesuch nahmen Bürgermeister Michael Ludwig, Öffi-Stadträtin Ulli Sima, Monika Unterholzner, stellvertretende Generaldirektorin der Wiener Stadtwerke, Alexandra Reinagl, Vorsitzende der Geschäftsführung der Wiener Linien, sowie Gudrun Senk, technische Geschäftsführerin der Wiener Linien, die Tunnelvortriebsmaschine „Debohra“ in Empfang.

Der erfolgreiche Abschluss der Tunnelarbeiten für die erste Baustufe des U-Bahn-Ausbaus ist ein Meilenstein für die Stadt Wien, so Michael Ludwig, Bürgermeister der Stadt Wien: „Die Investitionen in den Ausbau der U2 zum Wienerberg und in den Neubau der U5 nach Hernals zeigen: Wien setzt konsequent auf leistungsfähige Öffis als Rückgrat der städtischen Mobilität – und als Antwort auf Wachstum, Klimaziele und steigenden Bedarf. Die Fertigstellung der beiden U2-Tunnelröhren ist ein großer Meilenstein und ein sichtbarer Schritt für unser klimafreundliches und zukunftssicheres Wien.“

„Mit der Fertigstellung der beiden U2-Tunnel durch unsere Tunnelvortriebsmaschine ‚Debohra‘ erreichen wir einen echten Meilenstein beim Öffi-Ausbau U2xU5. Sie hat 4,2 Kilometer U2-Tunnel zwischen Matzleinsdorfer Platz und Augustinplatz fertiggestellt. Zusammen mit dem bereits hergestellten U2-Abschnitt bis Rathaus und dem U5-Tunnel bis Frankhplatz sind damit die Tunnelvortriebsarbeiten für die erste Baustufe auf rund 5 Kilometern abgeschlossen. Das ist ein wichtiger Schritt für den U-Bahn-Ausbau und zeigt, dass Wiens Öffi-Zukunft weiter Form annimmt. Mit jedem Baufortschritt kommen wir dem Ziel einer noch attraktiveren und klimafreundlicheren Öffi-Stadt ein Stück näher. U2xU5 wird bestehende Linien entlasten und zusätzliche Kapazitäten für bis zu 300 Millionen Fahrgäste jährlich schaffen“, so Öffi-Stadträtin Ulli Sima.

Peter Hanke, Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur, hob die Bedeutung des Projekts auf nationaler Ebene hervor: „Der heutige Meilenstein ist ein Beweis dafür, dass Investitionen in öffentliche Infrastruktur auch Investitionen in Arbeitsplätze und in die Zukunftsfähigkeit unseres Landes sind. Hinter jedem Meter Tunnel stehen Menschen: Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter, Ingenieurinnen und Ingenieure, heimische Betriebe, die mit ihrem Können den U-Bahn-Ausbau erst möglich machen. Als Bundesregierung setzen wir bewusst auf Zukunftsprojekte wie U2xU5, weil sie zeigen, dass Klimaschutz, soziale Verantwortung und ein starker Wirtschaftsstandort kein Widerspruch sind, sondern zusammengehören.“

Rund 5 Kilometer neue U-Bahn-Tunnel für U2 und U5

Die Tunnelvortriebsmaschine „Debohra“ ist ein echtes Kraftpaket: Mit über 1.300 Tonnen Gewicht und einem Schneidrad von sieben Metern Durchmesser hat sie sich durch den Wiener Untergrund gegraben. Seit ihrem Start am Matzleinsdorfer Platz im September 2024 hat Debohra rund 4,2 Kilometer (2 x 2,1 Kilometer) zurückgelegt – das ist etwa so lang wie 40 Fußballfelder hintereinander – und dabei die beiden Streckentunnel für die neue U2 hergestellt. Zur ersten Baustufe zählen außerdem die bereits errichteten Tunnelabschnitte der U2 von der Gleiswechselanlage Augustinplatz bis Rathaus sowie der U5-Tunnel vom Rathaus bis zum Frankhplatz. Insgesamt umfasst die erste Baustufe damit rund fünf Kilometer neue U-Bahn-Strecke für U2 und U5. Eine Investition in die Zukunft, erläutert Monika Unterholzner, stellvertretende Generaldirektorin der Wiener Stadtwerke: „Als Wiener Stadtwerke gestalten wir die Lebensqualität in unserer wachsenden Stadt entscheidend mit – heute und für kommende Generationen. U2xU5 zeigt, wie technische Kompetenz, Innovation und Nachhaltigkeit ineinandergreifen: 12 Kilometer neue Strecke, 11 neue Stationen und täglich über 800 Menschen im Einsatz für den Öffi-Ausbau. Gleichzeitig wird ein Teil des Aushubmaterials der Debohra nicht deponiert, sondern als Wiener Ton für hochwertige Ziegel weiterverwendet. So entsteht Infrastruktur, die Wien bewegt und den Weg zur klimaneutralen Stadt aktiv mitgestaltet.“

„Wir freuen uns besonders, ‚Debohra‘ an ihrem Ziel beim Augustinplatz begrüßen zu dürfen. Damit haben wir eine wichtige Etappe geschafft, denn die Tunnelvortriebsarbeiten der ersten Baustufe sind nun abgeschlossen. Dieser Meilenstein ist nicht nur ein Erfolg auf der Baustelle, sondern ein wichtiger Schritt für die Mobilität von morgen: Die Wiener Linien bauen nicht nur neue Öffi-Verbindungen, wir machen auch unser bestehendes Netz fit für die Zukunft. Denn ein leistungsfähiges Öffi-System braucht beides: Ausbau dort, wo Wien wächst, und konsequente Modernisierung dort, wo täglich Millionen Menschen unterwegs sind“, ergänzt Alexandra Reinagl, Vorsitzende der Geschäftsführung der Wiener Linien.

Beide U2-Tunnel fertiggestellt: 150.000 Kubikmeter Erde ausgehoben

Insgesamt wurden 2.850 Tübbing-Ringe mit rund 17.000 Tübbingsteinen (jene Betonelemente, aus denen die Tunnelschale besteht, sechs Tübbinge kreisförmig angeordnet ergeben einen Tübbing-Ring) verbaut. Der erfolgreiche Abschluss der Tunnelvortriebsarbeiten zeigt, welche technische Leistung hinter U2xU5 steckt. Debohra hat sich mit Präzision und Kraft durch den Wiener Untergrund gearbeitet und die beiden Streckenröhren für die künftige U2 fertiggestellt. „Insgesamt wurden rund 150.000 Kubikmeter Erde ausgehoben – das entspricht etwa 60 olympischen Schwimmbecken“, erläutert Gudrun Senk, technische Geschäftsführerin der Wiener Linien.

Bei den Tunnelvortriebsarbeiten gräbt sich die Tunnelvortriebsmaschine Meter für Meter durch den Untergrund. Diese Baumethode kann bei längeren Abschnitten und gleichmäßig beschaffenem Boden eingesetzt werden, was geologisch zwischen Matzleinsdorfer Platz und Augustinplatz möglich war. Die Tunnel zwischen Rathaus und Augustinplatz wurden aufgrund der dortigen Bodenbeschaffenheit mittels Baggervortrieb nach der Neuen Österreichischen Tunnelbauweise gegraben. Der Vorteil der TVM: Die 127 Meter lange Tunnelvortriebsmaschine erledigt alle Arbeitsschritte in einem: das Graben des Tunnels und die Herstellung der Tunnelröhre. Der Erdaushub wurde zentral über den Schacht am Matzleinsdorfer Platz abtransportiert. Dank der unterirdischen Bauweise konnten so rund 20.000 LKW-Fahrten und 75 Tonnen CO₂ gespart werden. „Dass diese besonders komplexe Bauphase nun erfolgreich abgeschlossen ist, ist das Ergebnis präziser Planung, eines erfahrenen Vortriebsteams und guter Zusammenarbeit aller Beteiligten. Ein besonderer Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Bauarbeiterinnen und Bauarbeitern sowie den ausführenden Baufirmen Strabag und Porr, die mit großem Einsatz zum Gelingen dieses Projekts beitragen“, ergänzt Gudrun Senk.

Nun geht es mit voller Kraft in die nächste Phase von U2xU5 – dem Innenausbau der Stationen. Ab 2030 sind die neue U2-Strecke und die vollautomatische U5 dann für die Fahrgäste der Wiener Linien unterwegs und stärken das Wiener Öffi-Netz nachhaltig. Auch die Vorbereitungen für die zweite Baustufe mit der U5 bis Hernals und der U2 bis Wienerberg laufen auf Hochtouren.

Der Öffi-Ausbau U2xU5

Der Öffi-Ausbau U2xU5 ist Wiens größtes Infrastruktur- und Klimaschutzprojekt. Es bietet Kapazitäten für 300 Millionen zusätzliche Fahrgäste pro Jahr. Durch die mögliche Reduktion des Autoverkehrs können bis zu 75.000 Tonnen CO₂ eingespart werden; das entspricht der Umweltleistung eines Waldes mit sechs Millionen 30 Jahre alten Bäumen. Der U-Bahn-Ausbau bringt eine Entlastung für stark befahrene Linien wie U6, U3, 43 und 13A. Die U5 wird nach Fertigstellung der ersten Baustufe (ab 2030) vom Karlsplatz bis zum Frankhplatz fahren. Die U2 bekommt in der 1. Baustufe (2030) ab der Station Rathaus, wo sich beide Linien kreuzen, einen neuen Süd-Ast bis zum Matzleinsdorfer Platz und fährt in der 2. Baustufe bis zum Wienerberg. Die U5 wird in der 2. Baustufe bis nach Hernals verlängert.