ORF-„Pressestunde“ mit Korinna Schumann, Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, SPÖ

Wien (OTS) -

Gesundheit, Arbeit, Soziales – es sind die großen Themen, die die letzte Nationalratssitzung vor der Sommerpause dominieren. Es sind die Themen von Korinna Schumann. Trotz eines engen Budgetgürtels stehe für die Bekämpfung von Kinderarmut und den Pflegebereich mehr Geld zur Verfügung. Die schrittweise Anhebung der Arbeitslosenversicherungsbeiträge verteidigt die Ministerin, der kürzlich präsentierten Gesundheitsreform kann sie viel abgewinnen – anders als die zahlreichen Kritiker. War bei der Gesundheitsreform wirklich nicht mehr möglich? Wie steht es um die Umsetzung der Lohntransparenzrichtlinien und wie herausfordernd ist es für eine Gewerkschafterin, mit ÖVP und NEOS in einer Regierung zu sein?

Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 12. Juli 2026, um 11.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON stellen Johanna Hager, „Kurier“, und Thomas Langpaul, ORF.