Berndorf AG erwirbt Hedrich Group, den globalen Marktführer für Vakuum-Anlagentechnik, von Evoco

Ehringshausen / Berndorf / Zürich (OTS) -

Evoco, eine Private Equity Gesellschaft mit Sitz in der Schweiz, veräussert sämtliche Anteile an der HEDRICH GmbH («Hedrich Group») an die Berndorf AG, eine im Familienbesitz stehende Industrieholding aus Österreich.

Mit dieser Akquisition vollzieht die Berndorf AG den nächsten Schritt in der Umsetzung ihrer Strategie, sich verstärkt auf globalen, innovationsgetriebenen Wachstumsmärkten zu engagieren und gewinnt einen weiteren «Hidden Champion» für ihren Verbund spezialisierter Industrieunternehmen. Die Hedrich Group mit Hauptsitz in Ehringshausen, Deutschland, ist weltweit führend in der Vakuum-Anlagentechnik, insbesondere bei Imprägnierung und Verarbeitung in der Transformatoren- und Elektroindustrie. Unter der Eigentümerschaft von Evoco hat Hedrich Group seine Technologieführerschaft konsequent ausgebaut, die internationale Präsenz gestärkt und das Service- und Aftermarket-Geschäft ausgeweitet.

Mit der Berndorf AG findet Hedrich einen langfristig orientierten Eigentümer. Die im Familienbesitz stehende Gruppe mit Hauptsitz in Berndorf (Niederösterreich) versteht sich als dynamischer Verbund technologisch führender Industrieunternehmen – und legt traditionell Wert auf die Eigenständigkeit ihrer Beteiligungen.

Für Hedrich heißt der Eigentümerwechsel vor allem eines: Kontinuität. Das eingespielte Managementteam am Hauptsitz Ehringshausen (in Hessen, D) führt das Unternehmen unverändert weiter, und Kunden wie Partner behalten ihre gewohnten Ansprechpartner. Gemeinsam wollen Berndorf und Hedrich das internationale Wachstum, das Servicegeschäft und die Technologieführerschaft weiter ausbauen.

Franz Viehböck, CEO der Berndorf AG ist überzeugt, dass sich der Neuzugang optimal in die Berndorf Gruppe integrieren wird: „Als Mittelständler konnte sich Hedrich in einer Hochtechnologie-Nische weltweit eine Spitzenposition erarbeiten. Die Übernahme gibt uns die Möglichkeit, unser Engagement im globalen Wachstumsmarkt für Energieübertragung und -umwandlung zu verstärken.“

Holger Zimmermann, CEO der Hedrich Group, ergänzt: „Ich bin sehr froh darüber, dass wir mit der Berndorf AG einen Gesellschafter gefunden haben, dessen Ausrichtung und Werte, hervorragend zu denen der Hedrich Group passen. Das Hedrich Management ist davon überzeugt, dass uns die Zugehörigkeit zu dieser starken Industrieholding weitere Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet und wir unseren Wachstumskurs fortsetzen können.“

Felix Ackermann, Founding Partner der Evoco AG, kommentiert: „Hedrich hat sich gemeinsam mit dem Management hervorragend entwickelt und profitiert vom weltweiten Ausbau der Stromnetze. In der Berndorf Gruppe findet das Unternehmen einen langfristigen, starken Eigentümer in Familienbesitz, der Kontinuität, Investitionskraft und Eigenständigkeit sichert — im besten Interesse aller Stakeholder.“

Über die Hedrich Group

Die 1963 gegründete Hedrich Group mit Sitz in Ehringshausen entwickelt und fertigt Vakuum-Imprägnier- und Gießanlagen sowie Prozesstechnik für die Transformatoren-, Elektro- und Verbundwerkstoffindustrie. Das Unternehmen beschäftigt rund 270 Mitarbeitende an Standorten in Deutschland, Schweiz, USA, Indien und China. Weitere Informationen unter: www.hedrich.com

Über die Berndorf AG

Die Berndorf Gruppe mit Sitz in Berndorf (NÖ) vereint verschiedene Unternehmen, die weltweit in den Bereichen der Metallverarbeitung, des Werkzeugbaus und des Maschinenbaus aktiv sind. Seit 1988 im Familienbesitz stehend richtet sich die Gruppe in konsequenter Kundenorientierung auf globale Marktpräsenz aus. Weltweit werden rund 2.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in mehr als 20 Ländern beschäftigt, die einen Umsatz von rund 600 Mio. Euro pro Jahr erwirtschaften. Weitere Informationen unter: www.berndorf.at

Über die Evoco AG

Evoco ist eine unabhängige, partnergeführte Private Equity Gesellschaft mit Sitz in Zürich, spezialisiert auf Mehrheitsbeteiligungen im europäischen Mid-Market. Der Fokus liegt auf dem Erwerb von Unternehmen und Unternehmensportfolios in den Sektoren Industrie und Technologie, B2B-Dienstleistungen, Healthcare und Konsumgüter. Seit 2012 hat Evoco in über 30 Unternehmen investiert. Weitere Informationen unter: www.evocope.com

Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der fusionskontrollrechtlichen Freigabe und wird in den kommenden Monaten erwartet.